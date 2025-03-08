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Судебный иск может заставить Ford заменить в Mustang Mach-E необычные дверные ручки

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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С появлением Ford Mustang Mach-E эта машина стала не только новым вариантом легендарной модели, но и обзавелась дополнительной парой дверей. Кроме того, в них инженеры «Форд» отказались от традиционных ручек. И, возможно, это было сделано зря.

Объединившиеся между собой владельцы электрических кроссоверов Mustang Mach-E подали на Ford в суд, называя дверные ручки их машин не преимуществом, а недостатком. 

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Механизм открытия двери в Ford Mustang Mach-E

Обладатели таких «паркетников» сетуют на то, что при полностью разряженном аккумуляторе открыть двери автомобилей становится невозможным. Единственным способом оказаться внутри машины – это получить доступ к аккумулятору и зарядить его достаточно, чтобы дверные ручки снова стали работать.

В иске говорится, что двери в Mach-E спроектированы таким образом, чтобы открываться за счет электропривода одним нажатием кнопки. 

В отличие от большинства других автомобилей с аналогичными дверными ручками, у них нет слота для физического ключа, который можно было бы использовать в случае отказа аккумулятора.

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Дверная ручка в Ford Mustang Mach-E

Кроме того, владельцы обращают внимание суда на то, что при отказе батареи получить доступ к переднему багажному отделению, где находится аккумулятор, становится сложно. 

Водителям приходится выполнить ряд сложных и трудоемких шагов, которые обычный автовладелец, не обладающий глубокими знаниями технического обслуживания автомобиля, сделать не сможет. 

В случае, если владельцам Mustang Mach-E удастся победить в суде, Ford будет вынужден выплатить им компенсацию, а также провести замену дверных ручек на всех автомобилях этой модели. 

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Фото:Ford

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