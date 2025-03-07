Самый надежный кроссовер на планете пробрался в Россию по удивительной цене

Спрос на новые автомобили в России продолжает падать, но это не останавливает импортеров от ввоза на наш рынок потенциально интересных для местных покупателей моделей.

Недавно в их числе оказалась машина, в арсенале которой имеется одно очень важное для многих звание. Она считается самым надежным кроссовером в мире.

На российском рынке стали доступны кроссоверы Honda Pilot 2025 года выпуска, которые ввозятся в РФ под заказ. Их поставки ведутся с нескольких рынков без непосредственно участия в них компании «Хонда» и в обход санкций.

Honda Pilot 2025

В каждом случае новые Honda Pilot, добирающиеся до России, оснащены 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 i-Vtec, максимальная производительность которого составляет 285 лошадиных сил и 355 Нм пикового крутящего момента. Пару ему составляет автоматическая коробка передач и система 4WD.

Интерьер Honda Pilot 2025

«Фишкой» конкретно этой модели «Хонды» является звание самого надежного кроссовера по версии издания «iSeeCars».

За безотказность эксперты поставили Pilot оценку 9,2 балла из 10 возможных, благодаря которой он опередил в мировом SUV-сегменте уже снятый с продаж Ford Flex и своего бестселлер-родственника Honda CR-V.

Порядок цен на новые Honda Pilot, прибывшие на наш рынок, выглядит следующим образом.

За самые доступные экземпляры таких кроссоверов «серые» автосалоны просят от 6 миллионов 106 тысяч рублей, в то время как стоимость «топовых» комплектаций этой модели может доходить до 14 миллионов 390 тысяч рублей (вариант Black Edition).