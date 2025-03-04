Долгожданный минивэн Mitsubishi Delica D:6 станет подключаемым гибридом на базе Outlander

Нынешняя итерация минивэна Mitsubishi Delica (D:5) находится в строю на протяжении уже 18 лет. Все эти годы машина практически не менялась, поэтому грядущая смена поколений должна привнести в нее существенные перемены, которые могут сделать эту модель более современной.

О том, чего ожидать от новой Delica D:6, на днях рассказали японские СМИ, сопроводившие свою информацию иллюстрацией дизайна такого автомобиля.

Неофициальное изображение нового минивэна Mitsubishi Delica D:6

Автором рендера новой «Делики» является портал «Response», который уверен, что в будущей генерации эта модель должна примерить на себя часть деталей, заимствованный у концепции D:X, показанного пару лет назад.

Новинка откажется от фирменного дизайнерского стиля Dynamic Shield в пользу нового оформления кузова, где появятся узкие дневные ходовые огни, объединенные декоративной пластиной, квадратные блоки фар и пластиковый обвес по периметру кузова, устойчивый к царапинам.

Ожидается, что интерьер Delica D:6 будет смоделирован по образу кроссовера Outlander, у которого минивэн вновь позаимствует платформу, но с небольшими доработками.

Внутри автомобиля может дебютировать полностью цифровая комбинация приборов с четким и насыщенным отображением информации, большой сенсорный экран мультимедийной системы, поддерживающий беспроводную связь со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto, а также новые более качественные и износостойкие материалы отделки.

Использование модернизированной платформы CMF обещает улучшить жесткость кузова новой «Делики» на скручивание, а увеличение размеров до 4800 мм в длину и 1800 мм в ширину позволит обеспечить в салоне больше свободного пространства, чем было раньше.

Что касается мощности, то в модели D:6 может дебютировать фирменная подключаемая гибридная система Mitsubishi PHEV, работающая на базе 2,4-литровой бензиновой «четверки». Ассистировать ей предстоит аккумулятору нового поколения и электромотору. Кроме того, ходят слухи, что у новой Delica будет также полностью электрический вариант питания.

Официальный анонс нового поколения «Делики» должен состояться до конца 2025 года.