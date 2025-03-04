Самый популярный автомобиль Toyota сделают в новом поколении еще экономичнее: плюс 2 новые неожиданные версии

Первая Toyota Corolla появилась в 1966 году и с тех времен стала одним из самых популярных автомобилей в мире и наиболее продаваемой моделью компании.

За прошлый год по всему миру эта машина разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров, оставив позади RAV4 и Camry. Вскоре «Короллу» ожидает плановая смена поколений, которая обещает сделать этот бестселлер гораздо экономичнее, чем он был ранее.

По информации журнала «BestCarWeb», в новой генерации Corolla, которое готовится к выходу на 2026 год, Toyota собирается сохранить для нее три типа кузова и даже расширить этот список неожиданными для многих вариантами.

Неофициальный рендер нового поколения кросс-универсала Toyota Corolla

Продавать машину будут в версии седан, универсал и хэтчбек. Но помимо них для этой модели рассматриваются варианты кросс-универсал и спорт-универсал.

Первый получит систему полного привода и будет представлять собой нечто вроде отсылки к Sprinter Carribean (рендер выше), а второй станет возрождением бывшей Caldina GT-Four (изображение ниже).

Неофициальный рендер нового поколения спорт-универсала Toyota Corolla

Комплектовать автомобили собираются абсолютно новым 1,5-литровым мотором, габаритная высота которого будет уменьшена на 10% в сравнении с предшественником.

Вкупе с электрическим довеском он обещает обеспечить «Королле» самую лучшую топливную экономичность в истории без потерь с точки зрения производительности.

В «Тойоте» обещают, что атмосферной вариант этого двигателя покроет характеристики нынешнего 2-литрового ДВС, а его турбированная версия окажется аналогичной по мощности с 2,5-литровым мотором.