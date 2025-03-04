ДомойАвтоновости сегодняСамый популярный автомобиль Toyota сделают в новом поколении еще экономичнее: плюс 2...

Самый популярный автомобиль Toyota сделают в новом поколении еще экономичнее: плюс 2 новые неожиданные версии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
01 s scoop 14 15 021 1 1

Первая Toyota Corolla появилась в 1966 году и с тех времен стала одним из самых популярных автомобилей в мире и наиболее продаваемой моделью компании. 

За прошлый год по всему миру эта машина разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров, оставив позади RAV4 и Camry. Вскоре «Короллу» ожидает плановая смена поколений, которая обещает сделать этот бестселлер гораздо экономичнее, чем он был ранее.

По информации журнала «BestCarWeb», в новой генерации Corolla, которое готовится к выходу на 2026 год, Toyota собирается сохранить для нее три типа кузова и даже расширить этот список неожиданными для многих вариантами. 

Снимок экрана 2025 03 04 в 08.38.57
Неофициальный рендер нового поколения кросс-универсала Toyota Corolla

Продавать машину будут в версии седан, универсал и хэтчбек. Но помимо них для этой модели рассматриваются варианты кросс-универсал и спорт-универсал.

Первый получит систему полного привода и будет представлять собой нечто вроде отсылки к Sprinter Carribean (рендер выше), а второй станет возрождением бывшей Caldina GT-Four (изображение ниже).

Снимок экрана 2025 03 04 в 08.38.43
Неофициальный рендер нового поколения спорт-универсала Toyota Corolla

Комплектовать автомобили собираются абсолютно новым 1,5-литровым мотором, габаритная высота которого будет уменьшена на 10% в сравнении с предшественником.

Вкупе с электрическим довеском он обещает обеспечить «Королле» самую лучшую топливную экономичность в истории без потерь с точки зрения производительности.

В «Тойоте» обещают, что атмосферной вариант этого двигателя покроет характеристики нынешнего 2-литрового ДВС, а его турбированная версия окажется аналогичной по мощности с 2,5-литровым мотором. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:bestcarweb.jp
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Сколько стоит обслуживание гиперкара на примере Koenigsegg

Новому электрическому Volkswagen Golf 9 GTI обещают сохранить...

Suzuki Jimny превратили в идеальную игрушку для бездорожья

Новый Nissan Patrol Y63 оказался гораздо быстрее Toyota...

Раскрыт список автомобилей, которые проедут без поломок 320...

Угонщики в Японии открыли охоту на внедорожники Toyota...

Седан Hyundai Sonata не узнают в новом поколении:...

Mitsubishi может вернуть новой Delica звание идеального автомобиля...

В Китае научились делать копии Porsche Cayenne, Mercedes...

Фейслифтинг минивэна Honda Odyssey: первые изображения

В некогда популярном в России кроссовере Hyundai ix35...

Навороченный и очень редкий Ford Escort продали за...

Самыми долговечными автомобилями на «вторичке» назвали японские машины

Новый Citroen C5 Aircross хочет отобрать покупателей у...

Очереди на тест-драйв нового автомобиля Xiaomi достигли в...

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado примерил экстремальный дизайн...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+