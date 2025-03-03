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Навороченный и очень редкий Ford Escort продали за 34 миллиона рублей

Текст: Ростислав Архипов
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1986 one 20 built 350bhp 975035899

Компания Ford может похвастать в своем портфолио большим количеством машин, которые ценятся коллекционерами. Одна из них – Escort.

Его специальная версия RS200 с литерой «S» была выпущена всего в 20 экземплярах и обладает мощностью 350 лошадиных сил. С места до 100 км/ч машина разгоняется всего за 3,8-секунды благодаря раллийной спецификации.

Один из таких автомобилей накануне был продан на аукционе по цене, эквивалентной 34 миллионам рублей. 

1986 one 20 built 350bhp 975030746
Ford Escort RS200 S, проданный на аукционе за 34 млн. рублей

Машина, сошедшая с конвейера в 1986 году, была построена для рынка Западной Германии и обладает леворульной компоновкой.

Стоимость ее покупки 39 лет назад составляла 63 тысячи долларов или 5,6 миллиона рублей по нынешнему курсу, но почти за четыре десятилетия, судя по результатам торгов, увеличилась в шесть раз.

За это время автомобиль успел проехать всего 2 тысячи 259 километров, благодаря чему сохранился практически в первозданном внешнем и техническом виде.

1986 one 20 built 350bhp 975030759

Купе построено на платформе обычного Escort, но отличается от него среднемоторной компоновкой, характерной для гоночных машин. 

1986 one 20 built 350bhp 975030692

Исполнение RS200 S представляет собой модифицированную версию простого RS200, которая обладает дополнительно электрическими стеклоподъемниками, улучшенными воздуховодами и дополнительными воздухозаборниками, часто называемыми «ушами» (расположены над дверями в задней части крыши).

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Фото:ICONIC AUCTIONEERS

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