Навороченный и очень редкий Ford Escort продали за 34 миллиона рублей

Компания Ford может похвастать в своем портфолио большим количеством машин, которые ценятся коллекционерами. Одна из них – Escort.

Его специальная версия RS200 с литерой «S» была выпущена всего в 20 экземплярах и обладает мощностью 350 лошадиных сил. С места до 100 км/ч машина разгоняется всего за 3,8-секунды благодаря раллийной спецификации.

Один из таких автомобилей накануне был продан на аукционе по цене, эквивалентной 34 миллионам рублей.

Ford Escort RS200 S, проданный на аукционе за 34 млн. рублей

Машина, сошедшая с конвейера в 1986 году, была построена для рынка Западной Германии и обладает леворульной компоновкой.

Стоимость ее покупки 39 лет назад составляла 63 тысячи долларов или 5,6 миллиона рублей по нынешнему курсу, но почти за четыре десятилетия, судя по результатам торгов, увеличилась в шесть раз.

За это время автомобиль успел проехать всего 2 тысячи 259 километров, благодаря чему сохранился практически в первозданном внешнем и техническом виде.

Купе построено на платформе обычного Escort, но отличается от него среднемоторной компоновкой, характерной для гоночных машин.

Исполнение RS200 S представляет собой модифицированную версию простого RS200, которая обладает дополнительно электрическими стеклоподъемниками, улучшенными воздуховодами и дополнительными воздухозаборниками, часто называемыми «ушами» (расположены над дверями в задней части крыши).