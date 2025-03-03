Навороченный и очень редкий Ford Escort продали за 34 миллиона рублей

Компания Ford может похвастать в своем портфолио большим количеством машин, которые ценятся коллекционерами. Одна из них – Escort.
Его специальная версия RS200 с литерой «S» была выпущена всего в 20 экземплярах и обладает мощностью 350 лошадиных сил. С места до 100 км/ч машина разгоняется всего за 3,8-секунды благодаря раллийной спецификации.
Один из таких автомобилей накануне был продан на аукционе по цене, эквивалентной 34 миллионам рублей.
Машина, сошедшая с конвейера в 1986 году, была построена для рынка Западной Германии и обладает леворульной компоновкой.
Стоимость ее покупки 39 лет назад составляла 63 тысячи долларов или 5,6 миллиона рублей по нынешнему курсу, но почти за четыре десятилетия, судя по результатам торгов, увеличилась в шесть раз.
За это время автомобиль успел проехать всего 2 тысячи 259 километров, благодаря чему сохранился практически в первозданном внешнем и техническом виде.
Купе построено на платформе обычного Escort, но отличается от него среднемоторной компоновкой, характерной для гоночных машин.
Исполнение RS200 S представляет собой модифицированную версию простого RS200, которая обладает дополнительно электрическими стеклоподъемниками, улучшенными воздуховодами и дополнительными воздухозаборниками, часто называемыми «ушами» (расположены над дверями в задней части крыши).