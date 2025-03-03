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Mitsubishi может вернуть новой Delica звание идеального автомобиля для охотников и рыбаков

Текст: Алексей Шмидт
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Текущее поколение минивэна Mitsubishi Delica (D:5), выпускаемое с 2007 года, сложно назвать идеальным автомобилем с точки зрения проходимости, чего не скажешь о его предшественниках. Все они ценились любителями активного отдыха, в том числе охотниками и рыбаками.

До премьеры новой генерации «Делики», которая получит индекс D:6, остается не так много времени. И, если верить слухам из Японии, она имеет шанс оказаться ближе к своим «внедорожным» корням, чем нынешнее поколение.

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Спекулятивный рендер Mitsubishi Delica нового поколения

Инсайдеры сообщают, что Delica в поколении D:6 будет меньше похожа на кроссовер и, возможно, получит бескапотную компоновку, которая была прерогативой второй и третьей генерации модели.

За внедорожные качества в ней будет отвечать хоть и кроссоверная, но интеллектуальная система S-AWC нового, третьего поколения, для которой предусмотрят специальные настройки для езды по снегу, песку и грязи, а также другим нестандартным дорожным покрытиям. 

Mitsubishi Delica D6 легендарний мінівен отримає нове покоління
Спекулятивный рендер Mitsubishi Delica нового поколения

Длина автомобиля должна составить около 4,8-метра, а ширина и высота оказаться равны 1,8-метрам соответственно.

Под капотом машины ждут появления гибридной силовой установки на базе 2,4-литрового ДВС, связку которому составит два электромотора (по одному на передней и задней оси). 

Презентовать новую Mitsubishi Delica собираются в конце 2025 – начале 2026 года. В продажу машина поступит сразу после своего официального дебюта. 

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Фото:bestcarweb.jp

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