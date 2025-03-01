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Самый дорогой внедорожник в мире: сколько он стоит

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобили класса люкс всегда раздвигали границы возможного, сочетая в себе высококачественные материалы отделки, передовые технологии и мощные двигатели. И они неизменно были очень дорогими, особенно когда речь заходила о кроссоверах или внедорожниках. 

В сегменте SUV сегодня по цене выделяется одна конкретная модель. У нее астрономическая стоимость, которая способна посоперничать с редчайшими гиперкарами. Но вместе с тем это универсальный автомобиль с высокой посадкой, который кардинальным образом отличается по своему формату от спортивных машин.

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Внедорожник Karlmann King

Самым дорогостоящим внедорожником на планете по состоянию на 2025 год является автомобиль Karlmann King. Цены на него начинаются от 1,85 миллиона долларов и могут достигать отметки в 3,8 миллиона долларов (165 – 339 миллионов рублей).

В отличие от серийных автомобилей класса люкс, этот шедевр ручной работы создавался для тех, кто требует абсолютной эксклюзивности. Машина была разработана европейской командой инженеров и производится ограниченным тиражом. 

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Внешне Karlmann King выглядит так, будто вышел прямиком из научно-фантастических фильмов. Кузов внедорожника разработан с использованием геометрии, вдохновленной самолетами-невидимками. Это придает ему устрашающий дизайн.

Машину можно заказать как в стандартной версии с кузовом, усиленным углеволокном и сталью, так и в полностью бронированном исполнении. 

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Кастомизированный салон внедорожника Karlmann King

Почему так дорого? Ответ на этот вопрос кроется в чрезвычайно высоком уровне кастомизации, брони, эксклюзивности, а также производительности.

Внедорожник, построенный на шасси Ford F-550, оборудуется 6,8-литровым мотором V10, развивающим около 400 лошадиных сил. 

Автомобиль настолько дорогой, что по цене с ним не могут соперничать ни один из люксовых кроссоверов и внедорожников в мире.

Наиболее близким конкурентом Karlmann King является бронированный вседорожник Rezvani Vengeance, стоимость которого способна достигать 782 тысячи 250 долларов (около 70 миллионов рублей).

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Фото:Kalmann

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