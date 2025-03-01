Самый дорогой внедорожник в мире: сколько он стоит

Автомобили класса люкс всегда раздвигали границы возможного, сочетая в себе высококачественные материалы отделки, передовые технологии и мощные двигатели. И они неизменно были очень дорогими, особенно когда речь заходила о кроссоверах или внедорожниках.

В сегменте SUV сегодня по цене выделяется одна конкретная модель. У нее астрономическая стоимость, которая способна посоперничать с редчайшими гиперкарами. Но вместе с тем это универсальный автомобиль с высокой посадкой, который кардинальным образом отличается по своему формату от спортивных машин.

Внедорожник Karlmann King

Самым дорогостоящим внедорожником на планете по состоянию на 2025 год является автомобиль Karlmann King. Цены на него начинаются от 1,85 миллиона долларов и могут достигать отметки в 3,8 миллиона долларов (165 – 339 миллионов рублей).

В отличие от серийных автомобилей класса люкс, этот шедевр ручной работы создавался для тех, кто требует абсолютной эксклюзивности. Машина была разработана европейской командой инженеров и производится ограниченным тиражом.

Внешне Karlmann King выглядит так, будто вышел прямиком из научно-фантастических фильмов. Кузов внедорожника разработан с использованием геометрии, вдохновленной самолетами-невидимками. Это придает ему устрашающий дизайн.

Машину можно заказать как в стандартной версии с кузовом, усиленным углеволокном и сталью, так и в полностью бронированном исполнении.

Кастомизированный салон внедорожника Karlmann King

Почему так дорого? Ответ на этот вопрос кроется в чрезвычайно высоком уровне кастомизации, брони, эксклюзивности, а также производительности.

Внедорожник, построенный на шасси Ford F-550, оборудуется 6,8-литровым мотором V10, развивающим около 400 лошадиных сил.

Автомобиль настолько дорогой, что по цене с ним не могут соперничать ни один из люксовых кроссоверов и внедорожников в мире.

Наиболее близким конкурентом Karlmann King является бронированный вседорожник Rezvani Vengeance, стоимость которого способна достигать 782 тысячи 250 долларов (около 70 миллионов рублей).