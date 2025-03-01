В Россию начали завозить олдскульного короля бездорожья от Nissan

Все знают, что в линейке Nissan есть внедорожник Patrol, который не так давно сменил поколение. Но мало кому известно, что у этой модели есть олскульная версия, которую до сих пор можно приобрести в состоянии новой машины.

Это внедорожник с индексом Y61, который сняли с производства еще в 2016 году, но затем вернули на конвейер для отдельных азиатских рынков.

Автомобиль носит имя Nissan Patrol Suреr Sаfаri и благодаря своим внедорожным возможностям сейчас активно закупается и используется различными гуманитарными организациями, в том числе ООН. В то время как на Ближнем Востоке их используют как исходник для последующего тюнинга. Благо техническая часть позволяет легко это делать и доводить производительность машины до 400 лошадиных сил.

Недавно выяснилось, что такие машины сейчас можно приобрести даже в России. Причем в абсолютно новом состоянии.

Все они укомплектованы 4,8-литровым бензиновым двигателем TB48, развивающим с завода 280 лошадиных сил мощности. В качестве ассистента мотору выступает очень надежная и проверенная временем 5-диапазонная автоматическая коробка передач.

За выдающиеся способности на бездорожье в этой модели отвечает система полного привода типа парт-тайм с жестко подключаемым «передком» и принудительной блокировкой заднего дифференциала.

Внедорожник Patrol Suреr Sаfаri использует классический дизайн этой модели поколения Y61, появившейся еще в начале 2000-х.

Несмотря на это в арсенал внедорожника входят такие опции как климат- и круиз-контроль, электропривод кресел, холодильник в подлокотнике, мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфона и многое другое.

Что касается цены машины, то стоит она недешево. За старые/новые Patrol, выпущенные в конце 2024 – начале 2025-го года, в России сейчас просят от 13 миллионов 500 тысяч рублей.