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Самый непопулярный кроссовер Hyundai замечен на тестах в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
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В 2018 году в линейке Hyundai появился новый кроссовер Nexo. Машина сильно выделялась на фоне остальных в своем сегменте, работая на водородном топливе. Популярность кроссовера сложно было назвать высокой.

К примеру, за прошлый год Nexo продали тиражом менее 3 тысяч единиц, что вновь сделало его самым непопулярным SUV корейской марки. Но отказываться от этой модели Hyundai, похоже, не собирается.

На днях на тестах был замечен водородный кроссовер, который считается преемником оригинального Nexo. Машину удалось заснять на тестах в Южной Корее.

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Прототип второго поколения Hyundai Nexo

Плотно закамуфлированный прототип подловили во время проездов по местным шоссе. Но, к сожалению, рассмотреть автомобиль полноценно сделанные фотографии не помогут. Машина была облачена в плотную маскировку, сквозь которую проглядываются отдельные экстерьерные детали, но лишь частичным образом.

Журналисты, опубликовавшие снимки новинки, ждут, что второе поколение Hyundai Nexo окажется сильно похожим на концепт-кар Initium образца 2024 года (заглавное изображение).

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Прототип второго поколения Hyundai Nexo

При этом в дизайн прототипа, скорее всего, будут внесены серьезные изменения, такие как установка другого капота, фар, колесных дисков и переделка линии задних стоек. 

Какие перемены произойдут с технической стороной нового водородного кроссовера «Хендэ» пока неизвестно, но, скорее всего, силовую установку машины ждет прибавка в мощности на 39 лошадиных сил и увеличение показателя дальнобойности до 650 км. 

Презентовать автомобиль планируют уже весной этого года. 

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Фото:Hyundai, соцсети

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