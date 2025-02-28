Новый недорогой хэтчбек Renault Clio показали в виде конкурента VW Polo

Renault Clio пятого поколения существует с 2019 года, но его преемник уже находится в разработке. Несколько месяцев назад в Сети появлялись фотографии его прототипа в камуфляже, проходящего тесты в Испании.

Взяв за основу эти снимки, и внимательно изучив дизайн современных моделей Renault цифровой художник «Avarvarii» опубликовал первые неофициальные изображения нового Clio без маскировочной пленки.

На рендерах французский хэтчбек, которому предстоит навязать конкуренцию свежему Volkswagen Polo, показан со слегка переделанными передней и задней частями кузова, выглядящими как эволюция текущей модели.

Спекулятивный рендер нового Renault Clio (Avarvarii)

У реформенного автомобиля сменятся фары, решетка радиатора, бамперы, а также задние фонари.

При всем этом общая форма машины должна остаться без изменений, а задние дверные ручки будут по-прежнему скрываться в стойках.

Фото прототипа нового Renault Clio на тестах в Испании

Несмотря на слухи, новый Clio вряд ли окажется чистым электромобилем. Вместо этого хэтчбек наделят гибридной силовой установкой с сокращенным уровнем выбросов. Цифры ее производительности пока тайна за семью печатями, но отдача нынешнего бензино-электрического агрегата французской 5-дверки составляет 145 лошадиных сил.

Презентация новой генерации Renault Clio запланирована на 2026 год.