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Пародию на «Гелендваген» мощностью 20 л.с. хотят продать за 1,9 млн рублей

Текст: Михаил Романченко
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Копия Bodo G Wagon 0224 1 1

Несколько дней назад компания Mercedes пообещала выпустить мини-версию своего легендарного внедорожника G-Class. Но приобрести похожую машину можно гораздо быстрее.

Недавно на аукцион «Mecum» выставили внедорожник Bodo G-Wagon/E-Wagon, представляющий собой мини-версию «Гелендвагена», в основе которой лежит гольф-кар.

Кто является автором этого необычного проекта – не уточняется, но судя по фотографиям, он уделил немало внимания к деталям машины. Дизайн автомобиля узнаваем с первого взгляда и практически неотличим от оригинального Mercedes G-Class с некоторых ракурсов.

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Гольф-кар, переделанный в копию Mercedes-Benz G-Class

Внедорожник укомплектован рабочими фарами, поворотниками и стеклоочистителями, а также щеголяет двухцветными колесами и держателем «запаски». 

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Интерьер машины не так близок к оригиналу, чем экстерьер, но все равно впечатляет для гольф-кара.

Его арсенал включает в себя цифровую приборную панель и небольшой экран информационно-развлекательной системы, кондиционер, салонный обогреватель и отдельные дисплеи, вмонтированные в подголовники передних кресел для комфорта задних пассажиров.

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Технически автомобиль представляет собой обычный гольф-кар, оборудованный батареей емкостью 10 кВт/ч, и электромотором мощностью 20 лошадиных сил. С ними пародия на «Гелик» разгоняется до 56 километров в час и способна проезжать без подзарядки до 80 километров.

Торги за необычную копию G-Class пройдут 21 марта. Ожидаемая цена продажи этого лота составляет 21 тысячу 900 долларов или 1,9 миллиона рублей.

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Фото:Mecum

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