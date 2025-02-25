Самый популярный кроссовер Toyota: три главные претензии к нему со стороны владельцев

Toyota RAV4 является самым популярным кроссовером Toyota в мире. Согласно статистике, за минувший год его продажи по всей планете составили более 1 миллиона экземпляров, увеличившись на 10,7%.

Машина пользуется высоким спросом благодаря репутации качественного и экономичного автомобиля. Но даже у самых лучших иногда есть обратная сторона.

Взглянув на сообщения, которые чаще всего попадаются на профильных форумах, можно выделить три ключевые претензии к RAV4 от его владельцев.

Ездовой комфорт и салон

Toyota создала RAV4 таким образом, чтобы он был максимально долговечным. Но этот подход сопряжен с компромиссами. Некоторые обладатели японских «паркетников» считают машину слишком жесткой, тогда как другие жалуются на раздражающие шумы (дребезжание пластика) в салоне при холодной погоде.

Кроме того, опросы владельцев показывают, что наиболее критикуемой областью в «РАВ4» является легкость посадки и высадки с передних сидений машины.

Посредственная мультимедийная система

Информационно-развлекательная система считается одним из самых слабых мест кроссовера Toyota RAV4, особенно когда речь заходит об использовании функции голосового помощника. Некоторые владельцы сообщают о нестабильных соединениях по Bluetooth и непредсказуемой беспроводной системе, которая не может найти сопряжение с телефоном в 75% случаев.

Несовременный интерьер

Несмотря на то, что Toyota в RAV4 сфокусировалась на надежности, материалы отделки этой модели бывают не так совершенны и красивы, как у некоторых ее конкурентов.

Владельцы оценивают общий стиль интерьеров «РАВ4» ниже среднего. Жалобы на форумах идут на целый спектр проблем от ослабленных дверных карт до некачественных материалов обивки сидений, в которых могут рваться нити.