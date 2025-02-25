ДомойАвтоновости сегодняСамый популярный кроссовер Toyota: три главные претензии к нему со стороны владельцев

Самый популярный кроссовер Toyota: три главные претензии к нему со стороны владельцев

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия Image 2023 08 08 at 9 1

Toyota RAV4 является самым популярным кроссовером Toyota в мире. Согласно статистике, за минувший год его продажи по всей планете составили более 1 миллиона экземпляров, увеличившись на 10,7%. 

Машина пользуется высоким спросом благодаря репутации качественного и экономичного автомобиля. Но даже у самых лучших иногда есть обратная сторона.

Взглянув на сообщения, которые чаще всего попадаются на профильных форумах, можно выделить три ключевые претензии к RAV4 от его владельцев.

Ездовой комфорт и салон

Toyota создала RAV4 таким образом, чтобы он был максимально долговечным. Но этот подход сопряжен с компромиссами. Некоторые обладатели японских «паркетников» считают машину слишком жесткой, тогда как другие жалуются на раздражающие шумы (дребезжание пластика) в салоне при холодной погоде. 

Кроме того, опросы владельцев показывают, что наиболее критикуемой областью в «РАВ4» является легкость посадки и высадки с передних сидений машины. 

Посредственная мультимедийная система

Информационно-развлекательная система считается одним из самых слабых мест кроссовера Toyota RAV4, особенно когда речь заходит об использовании функции голосового помощника. Некоторые владельцы сообщают о нестабильных соединениях по Bluetooth и непредсказуемой беспроводной системе, которая не может найти сопряжение с телефоном в 75% случаев.

Несовременный интерьер

Несмотря на то, что Toyota в RAV4 сфокусировалась на надежности, материалы отделки этой модели бывают не так совершенны и красивы, как у некоторых ее конкурентов.

Владельцы оценивают общий стиль интерьеров «РАВ4» ниже среднего. Жалобы на форумах идут на целый спектр проблем от ослабленных дверных карт до некачественных материалов обивки сидений, в которых могут рваться нити. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

У брутального китайского внедорожника Chery iCar 03 появилась...

Хитовый в Японии полноприводный минивэн Toyota на 7...

Toyota «затизирила» новый компактный EV-кроссовер

Недорогой кроссовер Mitsubishi, на который был рекордный спрос,...

Toyota выпустит три новых спортивных автомобиля: две из...

Большой тест летних шин в Германии: раскрыта худшая...

Как в автосервисе могут уничтожить двигатель машины простой...

За новым кроссовером Kia c ценой миллион рублей...

Для Toyota RAV4 нового поколения обозначили цены и...

В России хотят запустить в массовое производство арктические...

Арнольд Шварценеггер рассказал, как назывался его первый автомобиль:...

Toyota продает аналог универсала Lada Granta дешевле миллиона...

Новая Mazda3 показалась на неофициальных рендерах

Самая недорогая Toyota в семействе Land Cruiser: подробности...

Рестайлинговый Mercedes-Benz S-Class W223: прогноз изменений в дизайне

Новый футуристичный многоцелевой минивэн Toyota появится в 2026...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+