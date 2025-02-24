Новый футуристичный многоцелевой минивэн Toyota появится в 2026 году

В 2023 году Toyota представила концепт многоцелевого минивэна Kayoibako, которое японские СМИ сватали в качестве серийной модели и даже называли его преемником популярного на местном рынке Town Ace.

Согласно новой информации, пришедшей из «Страны восходящего солнца», у прототипа действительно будет товарное продолжение. Причем производство такого автомобиля стартует уже совсем скоро.

Концепт Toyota Kayoibako

По данным портала «BestCarWeb», в 2026 году Toyota планирует организовать сборку нового многоцелевого минивэна с футуристичным дизайном, похожим на концепт Kayoibako, уже в 2026 году. Это будет автомобиль длиной 4-метра, колесная база которого составит 2,9-метра.

Одной из его главных фишек станет возможность трансформации салона под любые цели – от использования машины в логистике до применения в качестве передвижной торговой лавки или даже кемпера.

Внешне серийная версия машины должна оказаться близка к контурам шоу-кара образца двухлетней давности.

Минивэну достанутся такие же квадратные линии кузова и С-образные фары, необычная линия остекления, а также минималистичное оформление «передка» и кормы.

С точки зрения агрегатной составляющей ожидалось, что компактный минивэн Toyota будет использовать электрическую силовую установку.

Однако падение спроса на электромобили может заставить японского автопроизводителя добавить в линейку этой модели 1,2-литровую бензиново-электрическую систему e-Smart Hybrid, сообщают японские инсайдеры.