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Самый дорогой кроссовер Genesis показан в серийном обличии

Текст: Михаил Романченко
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Hyundai создала марку Genesis ровно десять лет назад как бренд, который продает премиальные автомобили. С тех пор эта компания разжилась широким списком моделей от седанов до кроссоверов, который вскоре ждет пополнение.

Новинкой в портфолио Genesis станет роскошный электрический вседорожник, который позиционируется как будущий самый дорогой автомобиль в гамме Hyundai-Kia. Речь идет о модели Genesis GV90, прототипы которой недавно начали попадать в объективы фотошпионов во время тестов.

Дизайнеры корейского портала «The KoreanCarBlog» воспользовались своими умениями в компьютерном моделировании и накануне показали, как такие машины будут выглядеть в серийном обличии без камуфляжа.

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Неофициальный рендер серийной версии кроссовера Genesis GV90

Художники считают, что внешне товарному Genesis GV90 предстоит оказаться сильно похожим на концепт-кар Genesis Neolun, показанный в начале 2024 года. У шоу-кара серийная машина может унаследовать необычную форму головной оптики, состоящей из множества светодиодов, и задние фонари, выполненные в виде двух параллельных линий. 

Другими отличительными чертами GV90, готового к продажам, станет наличие у него традиционных наружных зеркал, а не камер, как были у прототипа, а также потайных дверных ручек. 

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Неофициальный рендер серийной версии кроссовера Genesis GV90

Ранее сообщалось, что машина будет построена на новейшей электронной архитектуре eM с 800-вольтовой технологией. Длина автомобиля превысит отметку в 5 метров, что сделает кроссовер конкурентом Mercedes-Maybach EQS. 

Оснащение электрического вседорожника войдет пневматическая подвеска и система управления задним мостом, улучшающая ходовые качества машины и ее маневренность.

Запустить проект Genesis GV90 в серийное производство собираются в 2026 году. 

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Фото:thekoreancarblog.com

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