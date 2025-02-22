Самый большой кроссовер Subaru показался в новом поколении

В модельной линейке Subaru кроссовер Ascent представлен с 2018 года. Изначально машина была адресована США, но впоследствии появилась на некоторых рынках Юго-Восточной Азии под именем Evoltis. Последнее обновление «паркетника», являющегося старшим братом Outback, датировано 2022-м годом.

В ближайшие годы большой трехрядный вседорожник «Субару», длина которого составляет без малого 5-метров, должен сменить поколение. Как он может поменяться эстетически на днях показали цифровые художники портала «Burlappcar».

Спекулятивный рендер Subaru Ascent нового поколения

Авторы рендеров предполагают, что в свежей генерации Subaru Ascent переживет кардинальный пересмотр дизайна, в котором свой внешний вид поменяют практически все детали кузова: от оптики до бамперов, решетки радиатора и даже боковины, где появятся другие штампованные панели и переделанный пластиковый обвес.

Ни о каких технических подробностях проекта нового Ascent речи пока нет. Действующее поколение этой модели построено на платформе SGP (Subaru Global Platform) и использует в качестве движущей силы 2,4-литровый бензиновый «оппозитник» с турбонаддувом, развивающий 264 лошадиные силы и 376 Нм максимального вращающего момента.

Фото Subaru Ascent действующего поколения

Двигатель сочетается с фирменной клиноцепной вариаторной трансмиссией Lineartronic и системой полного привода.

По неофициальной информации, появление нового поколения Subaru Ascent запланировано на 2027 год.