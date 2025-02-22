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Автомеханик использовал деталь за 900 рублей, чтобы решить проблему Avalon, которую не могли устранить дилеры Toyota

Текст: Алексей Шмидт
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Иногда гаражные мастерские справляются со своей работой гораздо лучше, чем официальные дилеры. Об одной из таких историй поведал портал «Autoevolution».

Владелец Toyota Avalon 2013 года выпуска из США четыре раза возил свою машину к официальному дилеру.

Мужчина пытался избавиться от раздражающего дребезжания, которое по его словам звучало так, будто автомобиль вот-вот развалится, но ни один из четырех визитов в сервис не увенчался успехом. 

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В какой-то момент владелец Avalon понял, что ездить к официалам бесполезно и попытал свое счастье в гаражной мастерской, где «Тойота» прошла комплексную диагностику. В рамках нее все выглядело безупречно и выявить дребезжание, сравниваемое владельцем этого седана «с китайской пыткой водой», не удалось. 

После того, как все возможные причины стука были проверены, автомеханик позвонил своему знакомому, который специализируется на автомобилях Toyota и тут же понял, в чем дело. Оказалось, что тот самый раздражающий стук издает электроусилитель рулевой колонки. 

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Внутри усилителя руля установлена проставка звездообразного демпфера, которая со временем может разрываться и разлетаться на части.

Именно эта деталь стала причиной дребезжания, устранить которое не удавалось официальным дилерам Toyota.

Автомеханик приобрел весь комплект, включающий в себя демпфер и проставку, по цене в 10 долларов или около 900 рублей, и решил проблему владельца Avalon, который впервые за долгое время доехал до дома на своей машине без раздражающего стука. 

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Фото:Car Wizard/YouTube
ИСТОЧНИК:Autoevolution

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