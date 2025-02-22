Самый «дикий» Lamborghini Urus из всех существующих продают за 25 млн рублей

Итальянский кроссовер Lamborghini Urus способен съезжать с асфальтовых дорог, но большинству его владельцев это совершенно не нужно. Для тех, кто все же хочет передвигаться на этой машине по снегу, песку, гравию или любой другой рыхлой поверхности, недавно появился вариант от компании «Apocalypse Manufacturing».

Один из самых быстрых кроссоверов на планете превратили в «дикий» внедорожник, которому не страшны практически никакие преграды на пути.

Lamborghini Urus от Apocalypse Manufacturing

Кузов машины выполнили в черном сатинированном цвете, который напоминает об уникальном концепте Q6 e-Tron Offroad Concept от Audi. Кроссоверу существенным образом увеличили клиренс, что позволило установить на него 22-дюймовые колеса, обутые в 33-дюймовые покрышки.

В рамках доработок, ориентированных на бездорожье, итальянский суперкроссовер обзавелся нижней защитой двигателя и трансмиссии, расширенными колесными арками и новым задним диффузором, который, учитывая высокий дорожный просвет, на этот раз носит лишь бутафорское назначение.

Среди других визуально заметных изменений машины значится: новая выхлопная система, большой стальной багажник на крыше с кевларовым покрытием с «запаской», а также наличие у машины пяти прожекторов.

Конкретно этот Urus оснащен 4-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 660 лошадиных сил и 854 Нм крутящего момента за счет нового выхлопа. Пробег машины равен 25 тысячам 269 километрам.

Автомобиль выставлен на продажу в реестре «DuPont», где стоит 286 тысяч 500 долларов или чуть дороже 25 миллионов рублей.