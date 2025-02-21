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Mitsubishi вернет любимый минивэн фанатов бездорожья: новые подробности о Delica D:6

Текст: Алексей Шмидт
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Mitsubishi Delica считается одной из легендарных моделей во всей японской автомобильной промышленности. Полноприводные минивэны, обладавшие вместительным салоном и отличными возможностями на бездорожье, ценились не только на местном рынке, но и в России. 

Актуальное поколение «Делики» (D:5) сложно назвать таким же «проходимцем», как ее предшественников. Но в новой генерации Mitsubishi может вернуть этой модели внедорожные качества.

Японская пресса пишет, что долгожданная новая итерация этого минивэна должна порадовать фанатов модели не только более вместительным и универсальным салоном, но и улучшенными характеристиками, демонстрируемыми на офф-роуде.

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Официальный тизер новой Mitsubishi Delica D:6

Ожидается, что следующая генерация Delica будет построена на той же платформе, что и флагманский минивэн Nissan Elgrand. Машина прибавит в длине и ширине в сравнении с предшественником, увеличив эти показатели до 4,8- и 1,8-метра соответственно.

Внешне новинке предстоит походить на концепт-кар D:X и использовать фирменный дизайн Mitsubishi Dynamic Shield с узкими дневными ходовыми огнями и квадратными блоками фар, а также пластиковым обвесом по периметру кузова, устойчивым к царапинам. 

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Концепт-кар Mitsubishi D:X (прообраз новой Delica)

Инсайдеры пишут, что для Delica D:6 рассматривается оптимизированный 2,4-литровый 4-цилиндровый двигатель, работающий в паре с аккумулятором нового поколения и электромотором.

Благодаря такой силовой установке Mitsubishi хочет значительно улучшить запас хода машины на одной электротяге, приблизив ее к сегменту электрокаров, а также добавить минивэну мощности.

За внедорожные качества в нем, по слухам, будет отвечать продвинутая интеллектуальная система полного привода S-AWC с режимами, в числе которых окажется «сложное бездорожье». 

Презентацию машины обещают провести до конца нынешнего года.

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Фото:BestCarWeb, Mitsubishi

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