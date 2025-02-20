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Серийный электрический минивэн Kia удивил дизайном, повторяющим прошлогодний концепт

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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С тех пор, как Kia представила на выставке коммерческой электроники (CES) концепт минивэна PV5, прошло больше года. Но на днях корейский автопроизводитель решил показать товарную версию этой модели.

Полностью электрический минивэн Kia, «живой» дебют которого должен состояться 27 февраля, удивил своей практически 100-процентной идентичностью с прошлогодним шоу-каром.

Автомобиль собираются продавать как в пассажирском, так и коммерческом вариантах. В основном они будут иметь одинаковую конструкцию, но между машинами все же окажутся некоторые различия. 

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Kia PV5 (пассажирский вариант)

Так, примеру, характерными чертами обеих моделей станут смелые передние панели с острыми светодиодными ДХО, «вытекающими» из лобового стекла. 

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Kia PV5 в коммерческой версии Cargo

Традиционной решетки радиатора в минивэнах не будет – она не нужна электрокарам. Вместо нее в этом месте расположится крышка зарядки, по обеим сторонам которой выделят небольшие пространства под основные блоки фар.

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Kia PV5 в коммерческой версии Cargo

Другие важные детали, которые серийный PV5 не унаследует у концепта, сводятся к появлению у него массивных дверных ручек, а также слегка иных задних фонарей, но в остальном товарный минивэн и серийный окажутся идентичными.

В основе новинки Kia будет лежать платформа Electric Complete Chassis Platform Module (e-CCPM).

Технические характеристики машины собираются раскрыть во время ее официальной презентации, до которой остается ровно неделя. 

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Фото:Kia

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