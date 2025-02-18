В Россию привезли крошечный хэтчбек Toyota, который разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 5,5 секунды

В модельной линейке компании Toyota много лет существует и чувствует себя отлично небольшой хэтчбек Yaris. У этой модели имеется «заряженный» вариант, который выпускает спортивное подразделение Gazoo Racing. Особенностью такой машины является ее впечатляющая динамика и относительно невысокая цена в сравнении с более крупными аналогами.

На днях такую 3-дверку доставили на российский рынок по серым каналам ввоза. Автомобили 2025 производственного года добрались до нас из Европы.

Toyota GR Yaris

Особенность Toyota GR Yaris заключается в том, что это не обычный хэтчбек, а «заряженный». Благодаря своему компактному кузову с длиной менее 4 метров, который построен по аналогии с гоночными болидами (к примеру, бампер в GR Yaris разделен на 5 частей для легкой замены в случае их повреждения), машина получилась очень легкой.

Но на одной массе далеко не уедешь и инженеры Gazoo Racing поместили под капот «хот-хэтча» 1,6-литровый турбированный двигатель с увеличенным давлением «наддува», а также другими доработками, позволившими довести отдачу небольшого по объему мотора до 280 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента.

Приехавшие в Россию экземпляры GR Yaris используют как механическую, так и автоматическую коробку передач. Привод в каждом из них – полный (передний в этой модели не предусмотрен в принципе).

Салон Toyota GR Yaris

Внутри такие хэтчбеки выделяются на фоне обычных Yaris ковшеобразными сиденьями с отделкой из искусственной кожи и алькантары, а также красной строчкой, намекающей на улучшенные возможности с точки зрения производительности. Причем настолько, что компактная 3-дверка способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,5-секунды.

В Германии, откуда GR Yaris прибыл в Россию, такой автомобиль сейчас стоит от 50 тысяч евро (4,8-миллиона рублей), но на нашем рынке, разумеется, за него просят гораздо больше.

«Топовая» комплектация этой модели 2025 года выпуска оценена в 8 миллионов 650 тысяч рублей и предлагается частным лицом из Санкт-Петербурга.