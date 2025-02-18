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Toyota выпустит новый бюджетный 7-местный кроссовер: подробности

Текст: Ростислав Архипов
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Тесное партнерство между Suzuki и Toyota привело к нескольким моделям со стороны обеих компаний, которые фактически являются одинаковыми. Самые знаковые из них – побратимы Suzuki Grand Vitara и Toyota Urban Cruiser Hyryder. У первого, судя по слухам, вскоре появится 7-местная версия. А затем то же самое ждет кроссовер «Тойоты».

По информации азиатских СМИ, новый вседорожник Toyota, как и в случае с моделью Urban Cruiser Hyryder, будет иметь собственный дизайн, не пересекающийся с Suzuki. Но технически автомобили окажутся одинаковыми. 

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Неофициальный рендер нового 7-местного кроссовера Toyota на базе Suzuki (SRK Designs)

Судя по ожиданиям независимых дизайнеров, автомобиль может примерить на себя оформление передней части кузова, частично пересекающееся с мировым бестселлером Toyota RAV4. 

Новинка позаимствует платформу кроссовера Suzuki Grand Vitara (Global C-Platform) и прибавит в длину и ширину в сравнении с обычным Urban Cruiser Hyryder. Благодаря этому внутри автомобиля появится третий ряд сидений, обещающий ему больший пласт семейных покупателей, чем в случае с 5-местным вариантом.

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5-местный кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder, построенный на базе Suzuki

Перемен в агрегатной линейке машины не предвидится. От более вместительного варианта Toyota Urban Hyryder ждут прежней гибридной силовой установки, состоящей из 1,5-литрового ДВС на 92 лошадиные силы, работающего в связке с 80-сильным электромотором и электромеханическим вариатором.

Привод у этой модели может быть только передним, а запас хода на электротяге составляет около 25 км.

Презентация нового бюджетного кроссовера Toyota, адресованного развивающимся странам Азии, состоится в конце этого – начале 2026 года. 

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Фото:SRK Designs

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