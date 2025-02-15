Назван самый безотказный автомобиль в 2025 году: он японский 

Безотказность – одно из трех модных слов, которые активно используются в автомобильной промышленности на протяжении десятилетий. И на это есть веская причина.

Машины и их ремонт постоянно дорожают, поэтому покупателям нужны авто, которые будут доставлять их из точки А в точку Б, но не приведут к неожиданным поломкам и большим тратам на возвращение их в строй.

Мы проанализировали статистическую информацию из самых крупных мировых аналитических изданий от«J.D.Power» до «Kelley Blue Book», «Edmunds» и «U.S.News», назвав самый безотказный автомобиль в 2025 году.

Оказалось, что такой машиной является популярная модель компании Honda, известная на рынках как Civic. Этот автомобиль выделяется на фоне остальных в рейтинге надежности благодаря своим проверенным силовым агрегатам.

Будь это 2-литровый «атмосферник» или 1,5-литровый турбомотор, двигатели Honda стараются делать на совесть, поэтому при надлежащем техническом обслуживании они легко перешагивают за отметку в 320 тысяч км пробега.

Не вносит в общую надежность машины коррективы даже вариатор, который в случае других производителей считается ненадежной деталью, однако в «Хонде» гораздо более долговечен, чем у конкурентов.

Вот как оценивают надежность Honda Civic 2025 года мировые эксперты:

J.D.Power: 82 балла из 100

Kelley Blue Book: 4,2 балла из 5

Edmunds: 8,2 балла из 10

U.S.News: 9,2 балла из 10

Все они сходятся во мнении, что в приоритете Honda остается использование простой конструкции, которая гарантирует, что критически важные компоненты, такие как подвеска, тормозная система и электрика машины прослужат долго.

В отличие от конкурентов, которые стремятся оперативно внедрять современные, но непроветренные технологии, инженеры «Хонды» используют более взвешенный подход, ставя надежность на первое место.

Напомним, Honda Civic сегодня продается на российском рынке. Параллельно импортированные машины стоят у нас от 2,5 миллиона рублей (экземпляры 2024 года выпуска, завезенные из Китая).