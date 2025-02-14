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Самый маленький кроссовер Acura удивил низкой ценой

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Конец прошлого года ознаменовался для Acura (суббренд Honda) премьерой нового компакт-кроссовера, получившего имя ADX. Сразу после показа машины руководство компании пообещало сделать ее доступной в сравнении с конкурентами. 

Сегодня Acura объявила цену на машину. И она действительно оказалась не такой высокой, как многие думали. За автомобиль в США будут просить от 35 тысяч долларов или 3,2 миллиона рублей по текущему курсу. Это гораздо дешевле, чем стоят все его конкуренты – от Lexus UX до Audi Q3 и BMW X1.

Что очень странно в случае с ADX, так это до сих пор не рассекреченные технические характеристики кроссовера.

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Acura ADX

Пока можно ориентироваться только на слухи, которые обещают самому компактному в линейке Acura вседорожнику 1,5-литровый мотор VTEC с турбонаддувом, аналогичным тому, что используется в модели Integra.

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В лифтбэке отдача двигателя составляет 200 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента, но в «паркетнике» может оказаться чуть выше. Работать в связке с силовым агрегатом будет бесступенчатая коробка передач и передний привод. Полный привод для ADX предложат в качестве опции.

Продажи SUV-новинки премиальной субмарки Honda обещают начать этой весной.

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Фото:Acura

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