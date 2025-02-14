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Долгожданный кроссовер Toyota показан в деталях на качественных изображениях. Фото

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
next gen 2026 toyota rav4 gets a stylish virtual redesign to fight the horde of cuv rivals 6 1

Toyota RAV4 нового поколения является одной из главных новинок предстоящего года в сегменте кроссоверов. Тестовые прототипы этой модели уже раскрыли об автомобиле некоторые подробности, которые тут же подхватили независимые дизайнеры.

На днях своим видением будущей генерации Toyota RAV4 поделился цифровой художник с YouTube-канала «Evren Ozgun Spy Sketch». Независимый дизайнер выложил в сеть качественные рендеры, демонстрирующие потенциальный внешний облик реформенного бестселлера Toyota.

Как и в случае с другими своими коллегами, автомобильный художник склоняется к мнению, что свежий RAV4 унаследует некоторые детали у актуальной Toyota Camry (XV80).

тойота рав4 2026
Неофициальные скетчи нового поколения кроссовера Toyota RAV4 (Evren Ozgun Spy Sketch)

«Паркетнику» могут достаться аналогичные фары, а также решетка радиатора с сотовой структурой, которая интегрирована в бампер и выкрашена в цвет кузова машины.

Другие изменения в экстерьере автомобиля должны включить в себя пересмотренную линию остекления сзади, а также новые затемненные фонари, готовящиеся сменить форму и внутренний рисунок, частично расположившись на перелицованной двери багажника.

Ранее сообщалось, что в новая генерация RAV4 будет построена на той же архитектуре, что и ее предшественница. В качестве «тележки» для модели выступит платформа TNGA-K, для которой предусмотрят линейку гибридных силовых установок и, возможно, вариант с безальтернативным электромотором. 

Презентация нового поколения «Тойоты РАВ4» запланирована на конец лета – осень 2025 года. 

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Фото:Evren Ozgun Spy Sketch

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