В России стал доступен самый популярный минивэн в мире: он нужен людям больше, чем Toyota и Kia

Сегмент минивэнов на российском авторынке никогда не считался сверхпопулярным, но такие машины пользовались спросом среди семейной аудитории. С 2022 года количество моделей этого класса в РФ резко сократилось, но отдельные автомобили продолжают ввозиться к нам по серому импорту.

Недавно этот список пополнился машиной, которая ни много ни мало считается самым популярным минивэном на планете.

Suzuki Ertiga

Речь идет о Suzuki Ertiga. Такие машины в нынешнем поколении продаются с 2018 года. Их выпуском занимается два предприятия – Toyota в Японии, а также совместный завод Maruti и Suzuki в Индии.

Согласно исследованию портала «Focus2Move», Suzuki Ertiga является самым популярным минивэном в мире. За прошлый год его продажи на планете составили 190 тысяч 91 единицу, что позволило этому компактному MPV опередить такие модели как Toyota Sienna (183 тысячи 808 продаж) и Kia Carnival (166 тысяч 888 продаж).

Suzuki Ertiga

«Эртига» представляет собой вместительный минивэн с 7-местным салоном, но компактных габаритов. Длина машины составляет всего 4,4-метра, а расстояние между ее осями равно 2,7-метрам.

До России доехал индийский вариант этой модели, оснащение которого включает в себя полуторалитровый «атмосферник» K15С на 103 лошадиные силы (на 2 л.с. Меньше в сравнении с японской версией). Мотор сопряжен с 4-скоростной АКПП и передним приводом.

Suzuki Ertiga

Учитывая, что это экспортный вариант машины, руль в ней располагается с правильной для россиян стороны (то есть слева).

Цена нового автомобиля без пробега, заявленная частным продавцом из Уфы, составляет 2 миллиона 750 тысяч рублей.