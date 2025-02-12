В России стал доступен самый популярный минивэн в мире: он нужен людям больше, чем Toyota и Kia

Сегмент минивэнов на российском авторынке никогда не считался сверхпопулярным, но такие машины пользовались спросом среди семейной аудитории. С 2022 года количество моделей этого класса в РФ резко сократилось, но отдельные автомобили продолжают ввозиться к нам по серому импорту.
Недавно этот список пополнился машиной, которая ни много ни мало считается самым популярным минивэном на планете.
Речь идет о Suzuki Ertiga. Такие машины в нынешнем поколении продаются с 2018 года. Их выпуском занимается два предприятия – Toyota в Японии, а также совместный завод Maruti и Suzuki в Индии.
Согласно исследованию портала «Focus2Move», Suzuki Ertiga является самым популярным минивэном в мире. За прошлый год его продажи на планете составили 190 тысяч 91 единицу, что позволило этому компактному MPV опередить такие модели как Toyota Sienna (183 тысячи 808 продаж) и Kia Carnival (166 тысяч 888 продаж).
«Эртига» представляет собой вместительный минивэн с 7-местным салоном, но компактных габаритов. Длина машины составляет всего 4,4-метра, а расстояние между ее осями равно 2,7-метрам.
До России доехал индийский вариант этой модели, оснащение которого включает в себя полуторалитровый «атмосферник» K15С на 103 лошадиные силы (на 2 л.с. Меньше в сравнении с японской версией). Мотор сопряжен с 4-скоростной АКПП и передним приводом.
Учитывая, что это экспортный вариант машины, руль в ней располагается с правильной для россиян стороны (то есть слева).
Цена нового автомобиля без пробега, заявленная частным продавцом из Уфы, составляет 2 миллиона 750 тысяч рублей.