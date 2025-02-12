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Самый красивый автомобиль 2025 года: известны финалисты конкурса

Текст: Алиса Шашкова
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Ежегодная премия Car Design Award, организатором которой выступает авторитетный журнал «Auto&Design», уже определила своих финалистов. В 2024 году победителями этого престижного конкурса красоты среди автомобилей стали модели компаний Volvo, BMW и Kia. Но в этом году в числе лучших могут оказаться совсем другие машины.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте премии, победителей конкурса объявят во вторник, 8 апреля. Вручение наград пройдет в Музее дизайна ADI в Милане по случаю Миланской недели дизайна 2025 года. 

В соответствии с регламентом, жюри выбрало десять лучших проектов в категории «Серийные автомобили», «Концепт-кары» (представленные с 1 по 31 декабря 2024 года), а также пять брендов, которые поборются за победу в категории «Язык дизайна бренда». 

В номинации самый красивый серийный автомобиль сражение развернется между: Renault 5 E-Tech Electric, Kia EV3, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Dacia Bigster, Ferrari 12Cillindri, DS №8, Alfa Romeo Junior, Bugatti Tourbillion и Aston Martin Vanquish.

В категории самый привлекательный концепт-кар в финале будут представлены прототипы: Renault Embleme, MG EXE181, Lotus Theory 1, Jaguar Type 00, Hyundai Initium, Italdesign Quintessenza, Genesis Neolun, DS SM Tribute, GAC Motor City Pod и BMW Skytop.

Что касается компаний с лучшим языком дизайна, то здесь соперничество будет вестись между брендами: Renault, Hyundai, Genesis, Dacia и Cupra. 

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Фото:Jaguar

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