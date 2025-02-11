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Микровэн Mitsubishi Delica Mini начали продавать в Японии за 1700 рублей. В чем тут подвох

Текст: Алексей Шмидт
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В начале 2023 года Mitsubishi представила свой новый микровэн Mitsubishi Delica Mini. Машина частично унаследовала имя у знаменитого минивэна «Делика», но никак не пересекалась с ним ни с точки зрения дизайна, ни в техническом плане. 

С тех пор Delica Mini продается на родном для компании японском рынке, где пользуется неплохим спросом. За такие машины там сегодня просят от 1 миллиона 837 тысяч иен или 1 миллиона 158 тысяч рублей.

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Игрушечная Mitsubishi Delica Mini (Response)

Но на днях в Японии появилась возможность купить Delica Mini в сотни раз дешевле, правда здесь есть один важный нюанс.

Речь идет не о настоящей машине, а о ее копии в виде игрушки с пультом радиоуправления.

Автомобиль длиной около 17 см выпущен компанией «Hack» и официально сертифицирован Mitsubishi, обладая дизайном, идентичным настоящему микровэну.

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Машинка будет доступна для покупателей в Японии в двух цветах: зеленом и бежевом. Розничная цена игрушки с учетом налогов составляет 2 тысячи 680 иен или 1 тысяча 700 рублей по нынешнему курсу.

Что интересно, продажами игрушечной Delica Mini, как и настоящего автомобиля, будут заниматься официальные дилеры Mitsubishi. 

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Фото:Hack, Response

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