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Среднеразмерный кроссовер, который считают самым качественным в США, вернулся в Россию

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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До 2022 года Nissan мог похвастаться линейкой SUV-моделей, которые пользовались неплохой популярностью среди жителей России, но с уходом компании с нашего рынка продажи автомобилей этого японского автопроизводителя резко сократились. Сегодня новые «Ниссаны» поступают в РФ по альтернативным схемам ввоза без участия головной компании.

Недавно на наш рынок после долгого отсутствия вернулся кроссовер, который считается самым качественным в США. Более того, это уже не тот, автомобиль, что все знали, а его новое поколение.

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Nissan Murano 4 поколения

Как выяснил Daily-Motor, в России начали предлагать Nissan Murano четвертой генерации. Такие машины представили совсем недавно – в конце осени прошлого года, а их «живые» продажи на официальных рынках начали только в январе 2025-го. 

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Прибывшие в РФ кроссоверы по «серому» импорту укомплектованы 2-литровым турбомотором с изменяемой степенью сжатия, развивающим 241 лошадиную силу. Двигатель сопряжен с 9-диапазонной автоматической коробкой передач, а привод можно выбирать из переднего или полного. Автомобили ввозят из Штатов и предлагают к передаче покупателям во Владивостоке. 

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Три самых качественных кроссовера в США за 2024 год. Инфографика с J.D.Power

Одной из главных «фишек» Nissan Murano является звание самого качественного среднеразмерного кроссовера в США по версии местного авторитетного аналитического агентства J.D.Power. Причем автомобиль удерживает его на протяжении пятого года подряд. 

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Салон Nissan Murano четвертого поколения

Предложений новых «Мурано» в России пока ограниченное количество, что напрямую влияет на их цену. 

Стоимость машин 2025 года выпуска без пробега начинается от 6 миллионов 150 тысяч рублей и может доходить до 7 миллионов 500 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

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Фото:Nissan

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