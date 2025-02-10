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Самый надежный кроссовер Mazda CX-5 готов к переходу в 3-е поколение

Текст: Алексей Шмидт
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Копия 2026 Mazda CX 5 Zircon Sand Metallic Carscoops JB 1

Появившись в линейке Mazda в 2012 году, кроссовер CX-5 тут же обрел звание бестселлера марки. Более того, несмотря на свой на тот момент очень технологичный двигатель Skyactiv, но не использующий турбомотор, машина оказалась на удивление надежной, став не только самым популярным SUV в модельном ряду компании, но и получив наиболее безотказным.

Вскоре этот популярный кроссовер японского автопроизводителя перейдет в третье поколение. Какие изменения ждут машину показали и рассказали журналисты американского издания «CarsCoops».

Представители зарубежной автомобильной прессы выложили в интернет первые неофициальные изображения CX-5 следующего поколения, на которых машина выглядит одновременно хорошо знакомой, но в то же время новой. 

2026 Mazda CX 5 Zircon Sand Metallic Carscoops JB
Неофициальный рендер нового поколения Mazda CX-5 (CarsCoops)

Автомобилю достался прежний элегантный экстерьер, но в свежей итерации «паркетник» обзавелся каскадными фарами и отдельными кластерами ДХО, а также уменьшенной в размерах решеткой радиатора в сравнении со второй генерацией. 

Остальная часть силуэта бестселлера «Мазды» должна сохранить знакомые очертания, а самыми заметными изменениями в ней станет более массивная D-образная стойка и переделанные верхние секции колесных арок. 

Как будет выглядеть машина сзади пока неизвестно, но, скорее всего, фонари автомобиль унаследует у электрической модели Mazda EZ6/6e, представленной совсем недавно. 

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Шпионское фото третьего поколения Mazda CX-5

Изменения должны продолжаться в салоне автомобиля, где, по слухам, дебютирует новая передняя панель с прямоугольной комбинацией приборов и другим мультимедийным дисплеем в стиле планшетов BMW, Audi и Mercedes-Benz. 

Что касается технической стороны машины, то здесь ждут дебюта абсолютно новой параллельной гибридной системы, позволяющей приводить в движение колеса только за счет электродвигателя, комбинацией электромотора и ДВС, либо исключительно двигателем внутреннего сгорания. 

Кроме того, CX-5 сохранит свой 2,5-литровый «атмосферник» и турбомотор, знакомые по нынешнему поколению, а также варианты с передним или полным приводом. 

Презентовать автомобиль планируют между июлем и сентябрем 2025 года. Главными конкурентами реформенного кроссовера из Хиросимы, как и прежде, будут Toyota RAV4, Kia Sportage, VW Tiguan и другие.

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ИСТОЧНИК:CarsCoops

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