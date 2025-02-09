ДомойАвтоновости сегодняСамая дорогая парковка: владелец VW Golf заплатит за годовую стоянку в аэропорту...

Самая дорогая парковка: владелец VW Golf заплатит за годовую стоянку в аэропорту больше 20 миллионов рублей

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
GiXR1uQW8AAugOn

Парковка в аэропорту никогда не была дешевой услугой, особенно когда непонятно, как долго владелец машины будет отсутствовать. Кроме того, как известно, краткосрочные парковочные места не предназначены для долгосрочного использования, а значит стоят гораздо дороже тех, где можно оставить автомобиль надолго. 

Вот только это, вероятно, не знал владелец Volkswagen Golf из Германии, который припарковал свою машину у главного входа в аэропорт Берлина. 

Согласно тарифам, это парковочное место является бесплатным, но только в течение 10 минут. Каждый дополнительный час, который автомобиль находится на этом месте, стоит 23 евро (2 тысячи 300 рублей), а за день там успешно набежит сумма в 552 евро (55 тысяч 300 рублей). 

Копия Berlin Airport Google Maps 1 1
Парковка возле аэропорта Берлина (Google Maps)

Владелец хэтчбека VW припарковал там свой Golf ровно год назад, поэтому с тех пор задолжал аэропорту более 200 тысяч евро или свыше 20 миллионов рублей по нынешнему курсу. Для сравнения, это в 66 раз больше, чем оценочная стоимость такого же автомобиля на вторичном рынке. 

Как пишет издание «Berliner Zeitung», никто в аэропорту не знает, чья это машина. Выяснить информацию о ее владельце никому не удается, а местная полиция ссылается на то, что этот случай не попадает под ее юрисдикцию. 

Что интересно, на лобовом стекле машины отлично виден VIN-номер автомобиля, который мог бы стать ключом к поиску ее хозяина. Но удосужился ли кто-нибудь пробить его по базе остается загадкой. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети
ИСТОЧНИК:Berliner Zeitung

Читайте также:

Последние новости:

Nissan Leaf ждет кардинальная смена имиджа: известны сроки...

Старший брат Duster превратился в идеальную машину для...

Следующий Toyota RAV4 (2026) может оказаться не таким...

Минивэн-долгожитель от Toyota показался в тюнинг-обвесе от Modellista

Новый компактный SUV Nissan на базе Renault: как...

Любимый автомобиль Джереми Кларксона был сделан в Японии

Электрический кроссовер Toyota за 1,3 миллиона рублей появится...

У компактного кроссовера Volkswagen T-Roc появится полностью электрическая...

Японский «автомобиль-франкенштейн» выставлен на продажу: в нем слились...

Большой внедорожник Infiniti оказался более качественным и надежным,...

Летающие автомобили могут быть дешевыми: пример из Китая

Популярный японский кей-кар превратили в крошечный, но очаровательный...

Шесть главных минусов автомобилей Lexus по мнению их...

Kia Seltos второго поколения: что о нем известно

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+