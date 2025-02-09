Самая дорогая парковка: владелец VW Golf заплатит за годовую стоянку в аэропорту больше 20 миллионов рублей

Парковка в аэропорту никогда не была дешевой услугой, особенно когда непонятно, как долго владелец машины будет отсутствовать. Кроме того, как известно, краткосрочные парковочные места не предназначены для долгосрочного использования, а значит стоят гораздо дороже тех, где можно оставить автомобиль надолго.

Вот только это, вероятно, не знал владелец Volkswagen Golf из Германии, который припарковал свою машину у главного входа в аэропорт Берлина.

Согласно тарифам, это парковочное место является бесплатным, но только в течение 10 минут. Каждый дополнительный час, который автомобиль находится на этом месте, стоит 23 евро (2 тысячи 300 рублей), а за день там успешно набежит сумма в 552 евро (55 тысяч 300 рублей).

Парковка возле аэропорта Берлина (Google Maps)

Владелец хэтчбека VW припарковал там свой Golf ровно год назад, поэтому с тех пор задолжал аэропорту более 200 тысяч евро или свыше 20 миллионов рублей по нынешнему курсу. Для сравнения, это в 66 раз больше, чем оценочная стоимость такого же автомобиля на вторичном рынке.

Как пишет издание «Berliner Zeitung», никто в аэропорту не знает, чья это машина. Выяснить информацию о ее владельце никому не удается, а местная полиция ссылается на то, что этот случай не попадает под ее юрисдикцию.

Что интересно, на лобовом стекле машины отлично виден VIN-номер автомобиля, который мог бы стать ключом к поиску ее хозяина. Но удосужился ли кто-нибудь пробить его по базе остается загадкой.