Шестое поколение Toyota RAV4 появится позже, чем все думали: названы цены

Нынешнее, пятое по счету поколение популярного кроссовера Toyota RAV4 ведет свою историю с 2018-го года. С того времени прошло уже почти семь лет, а значит для этой модели уже давно назрела смена генерации.

Еще недавно предполагалось, что премьера нового «РАВ4» состоится в течение 2025 года, но инсайдеры из Японии говорят о том, что машину придется ждать дольше, чем все думали.

Издание «BestCarWeb» в новом номере своего журнала опубликовало информацию, согласно которой появление шестого поколения запланировано на осень 2026 года.

Спекулятивный рендер нового Toyota RAV4 (BestCarWeb)

Кроме того, японская пресса обещает машине серьезные изменения во внешности. Предполагается, что передняя часть кроссовера обзаведется видом, напоминающим свежие C-HR, Prius и Camry.

Техническая сторона автомобиля кардинальным образом не поменяется. «Паркетник», считающийся одной из самых популярных машин в мире, сохранит нынешнюю архитектуру TNGA-K, но сама платформа будет модернизирована.

Список двигателей модели, как и прежде, включит в себя бензиновые и гибридные агрегаты, которым улучшат мощность, экономичность и экологичность. А затем у кроссовера появится полностью электрическая версия.

Спекулятивный рендер нового Toyota RAV4 (BestCarWeb)

А еще японским инсайдерам удалось узнать цену нового RAV4. Ожидаемая стоимость машины в Японии окажется на уровне 4,5 миллиона иен для обычного гибрида (2,9-миллиона рублей), 5,8 миллиона иен для подзаряжаемого гибрида (3,7-миллиона рублей) и 6 миллионов иен для полностью электрической модификации (3,8 миллиона рублей).