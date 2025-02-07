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Шестое поколение Toyota RAV4 появится позже, чем все думали: названы цены

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия RAV4 FF 250210 SO 1

Нынешнее, пятое по счету поколение популярного кроссовера Toyota RAV4 ведет свою историю с 2018-го года. С того времени прошло уже почти семь лет, а значит для этой модели уже давно назрела смена генерации.

Еще недавно предполагалось, что премьера нового «РАВ4» состоится в течение 2025 года, но инсайдеры из Японии говорят о том, что машину придется ждать дольше, чем все думали.

Издание «BestCarWeb» в новом номере своего журнала опубликовало информацию, согласно которой появление шестого поколения запланировано на осень 2026 года. 

Копия RAV4 F 250210 SO 1 1
Спекулятивный рендер нового Toyota RAV4 (BestCarWeb)

Кроме того, японская пресса обещает машине серьезные изменения во внешности. Предполагается, что передняя часть кроссовера обзаведется видом, напоминающим свежие C-HR, Prius и Camry.

Техническая сторона автомобиля кардинальным образом не поменяется. «Паркетник», считающийся одной из самых популярных машин в мире, сохранит нынешнюю архитектуру TNGA-K, но сама платформа будет модернизирована. 

Список двигателей модели, как и прежде, включит в себя бензиновые и гибридные агрегаты, которым улучшат мощность, экономичность и экологичность. А затем у кроссовера появится полностью электрическая версия.

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Спекулятивный рендер нового Toyota RAV4 (BestCarWeb)

А еще японским инсайдерам удалось узнать цену нового RAV4. Ожидаемая стоимость машины в Японии окажется на уровне 4,5 миллиона иен для обычного гибрида (2,9-миллиона рублей), 5,8 миллиона иен для подзаряжаемого гибрида (3,7-миллиона рублей) и 6 миллионов иен для полностью электрической модификации (3,8 миллиона рублей). 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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