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Самый дешевый кроссовер Mitsubishi, вызвавший ажиотаж на рынках, расширяет географию сбыта

Текст: Алиса Шашкова
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Осенью 2023 года в продажу вышел самый доступный кроссовер в линейке компании Mitsubishi – «паркетник» XForce. Машина была адресована странам Юго-Восточной Азии, но первым рынком для нее стала Индонезия, где за автомобилем выстроились очереди.

Интерес к кроссоверу оказался настолько высоким, что в какой-то момент офис компании стал сомневаться в способности удовлетворить весь возникший спрос.

С тех пор Mitsubishi XForce успел появиться в продаже во Вьетнаме (в начале прошлого года), а теперь выходит на новый для себя рынок – тайваньский. Более того, в этом году японская компания собирается локализовать там его производство.

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Mitsubishi XForce

На тайваньском рынке XForce должен выступить в качестве сменщика устаревшей модели Mitsubishi RVR, известной в России как ASX.

Машину предложат с базовым 1,5-литровым бензиновым мотором на 105 лошадиных сил, а затем начнут комплектовать ее гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового ДВС, работающего в сочетании с электродвигателем и аккумулятором.

Напомним, длина XForce составляет 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Колесная база модели равна 2,6-метрам. 

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Гибридная система Mitsubishi XForce

Кроссовер обладает дорожным просветом в 22 сантиметра, но предлагается исключительно в переднеприводном варианте, так что говорить о каких-то серьезных возможностях на бездорожье не стоит. Впрочем, тайванцам они с большой долей вероятности не нужны. 

Цены на машину на новом для нее рынке пока не называются, однако неподалеку во Вьетнаме за нее просят от 705 миллионов донгов или 2,7-миллиона рублей. При этом в Индонезии кроссовер стоит еще дешевле – 385 миллионов рупий, что эквивалентно сумме в 2,3-миллиона российских рублей по текущему валютному курсу. 

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Фото:Mitsubishi

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