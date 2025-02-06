Представлен самый мощный Toyota Fortuner в истории: что в нем особенного

Внедорожник Toyota Fortuner является одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте в Юго-Восточной Азии и Южной Африке. Специально для второго рынка японцы выпустили новый вариант этой модели, которому досталась аббревиатура GR-Sport. Автомобиль отличился не только слегка переделанной внешностью, но и модернизированной технической частью, обеспечившей ему самую высокую мощность за всю историю.

В новом Fortuner GR-Sport был задействован 2,8-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель, настроенный на генерацию максимальной отдачи в 221 лошадиную силу и 550 Нм пикового крутящего момента.

В сравнении с обычной версией, внедорожник предлагает увеличенную производительность на 20 л.с. и 50 Нм соответственно, а также модернизированную подвеску.

Toyota Fortuner GR-Sport для Южной Африки

Внешне самый мощный Fortuner выделяется специальной решеткой радиатора с сотовой структурой, а также пересмотренными бамперами. Кроме того, машине достались новые 18-дюймовые легкосплавные колеса с глянцевой черной отделкой, светодиодные задние фонари и раздвоенный выхлоп сзади.

Салон нового Toyota Fortuner GR-Sport для Южной Африки

Внутри внедорожник оформлен, как все современные модели GR-линейки Toyota. В салоне установлены спортивные сиденья, отделанные алькантарой, а также имеются алюминиевые педали и шильдики ателье Gazoo Racing.

В Южной Африке продавать новую спецверсию Toyota Fortuner начнут уже в ближайшее время по цене в 999 тысяч местных рэндов или 5,2 миллиона рублей по действующему курсу валют.