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Volkswagen показал свой будущий самый дешевый электрический SUV

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
volkswagen id.1 teaser

С тех пор, как Volkswagen презентовал прототип ID.2all, намекающий на грядущую серийную модель, прошло почти 2 года. Тогда заявлялось, что товарный SUV станет самым дешевым электрическим кроссовером в гамме компании с ценой в 25 тысяч евро или 2,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Но параллельно с этим проектом немцы готовят еще более доступный «паркетник», который сегодня впервые показали на официальном тизере (заглавное фото).

volkswagen id.2all 2
Концепт-кар Volkswagen ID.2All

Машина пока не имеет названия, но изображение, выложенное в Сеть, отлично демонстрирует ее будущий дизайн. Автомобиль получит дутые формы кузова и минималистичное оформление передней части кузова.

Премьера автомобиля, который, по слухам, назовут ID.1, состоится в начале марта этого года, но продажи модели начнутся только в 2027 году. Ожидаемая цена машины заявлена на отметке около 20 тысяч евро (чуть больше 2 миллионов рублей). 

В самом Volkswagen описывают свою новинку как: «Доступный, качественный и выгодный VW из Европы для Европы».

volkswagen id.2all 1
Концепт-кар Volkswagen ID.2All

Напомним, ранее считалось, что Volkswagen ID.1 будет создан благодаря совместным усилиям VW и Renault, но в итоге автопроизводители не смогли договориться.

Более того, французы уже успели представить воскрешенный электрический ситикар Twingo, который доберется до дилеров в 2026 году, а значит опередит ID.1 примерно на год.

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Фото:Volkswagen

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