В Россию скоро вернется «земляк» Hyundai Creta с официальной гарантией

В 2017 году на российский рынок вышел кроссовер SsangYong Tivoli, но пробыл в продаже недолго. Из-за завышенных цен и слабой работы представительства на машину был околонулевой спрос, что привело к ее быстрому исчезновению из автосалонов. Впрочем, вскоре Tivoli должен вернуться в Россию, правда уже под другим брендом.
После спасения SsangYong от банкротства компания была переименована в KGM и готовится к тому, чтобы совершить свой первый вояж на рынок, где сейчас царят исключительно китайские кроссоверы.
Одной из новинок в компактном сегменте этого автопроизводителя станет как раз «паркетник» Tivoli, который должен стать у нас чем-то вроде аналога экс-бестеллера Hyundai Creta. Обе машины родом из Кореи и обладают практически идентичными габаритами.
Что еще важнее, поставки KGM Tivoli будут вестись в РФ по прямым каналам, поэтому на машину должна распространяться официальная гарантия от автопроизводителя. Сегодня на такую роскошь можно рассчитывать только в случае с китайскими компаниями и их машинами, купленными через «официалов».
Оснащение готовящегося к выходу на российский рынок корейского компактного-паркетника уже плюс-минус известно.
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Приводить в движение «Тиволи» будет полуторалитровый бензиновый «наддувный» двигатель, развивающий 163 лошадиные силы и 260 Нм крутящего момента.
В связке с мотором предстоит работать 6-скоростной автоматической коробки передач Aisin, которую используют все современные модели KGM.
На выбор российских покупателей собираются предложить сразу три комплектации Tivoli – City, Dream и Icon. Однако их наполнение пока не раскрывается.
О порядке цен также говорить еще рано. Их обещают огласить ближе к началу продаж машин KGM в России. Официальный дистрибьютор собирается привезти Tivoli, а также другие модели экс-SsangYong до конца первого квартала нынешнего года.