Самый надежный пикап последних 10 лет выпускает не Toyota

В России автомобили в кузове пикап не пользуются большой популярностью, чего не скажешь о других крупных рынках, таких как Штаты. Один из авторитетнейших аналитических порталов этой страны «J.D.Power» недавно подготовило свежий рейтинг надежности таких машин. Вопреки ожиданиям, самым безотказным представителем сегмента утилитарников оказалась отнюдь не продукция Toyota.

Корону победителя в показателе надежности за последние 10 лет забрала модель другого японского автопроизводителя – Nissan. Машина продается под названием Titan и в этом году будет снята с конвейера.

Nissan Titan 2023/2024 модельных годов заработал в исследовании американских журналистов образцовую оценку в 88 баллов из 100 возможных и всего 0/37 технических неисправностей на каждую тысячу проданных машин.

Nissan Titan

В случае с каждой из моделей, принимавших участие в голосовании, учитывались реальные отзывы владельцев.

Тысячам обладателей автомобилей из одного и того же класса машин рассылался опрос, дающий возможность пожаловаться на ту или иную проблему (от сколов на кузове до работы двигателя, коробки передач и электрики).

Затем полученные результаты обрабатывались жюри, которое выставляло каждой модели итоговые оценки.

Интерьер Nissan Titan

Еще интереснее в этом рейтинге оказались низкие позиции популярных пикапов Toyota, которые всегда считались образцом надежности.

Toyota Tundra (2021 модельного года) заняла в списке только шестое место с показателем надежности 86 баллов из 100 и 0,20 неисправностями на каждые 1000 реализованных автомобилей.

Результаты другой «Тойоты» – Tacoma (2015 модельного года) – оказалась еще хуже. Только девятое место с оценкой в 85 баллов из 10 и 0,49 технических неисправностей на тысячу проданных автомобилей.