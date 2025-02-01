Самым живучим кроссовером оказался не Honda CR-V и даже не Toyota RAV4

Toyota RAV4 является одним из самых продаваемых кроссоверов на планете, но его популярность совсем не значит, что это лучший автомобиль в своем сегменте с точки зрения надежности. Более того, машиной, которая «побила» как RAV4, так и славящийся своей безотказностью Honda CR-V, оказалась совершенно неожиданная модель.

Согласно информации агентства «J.D.Power», самым безотказным кроссовером по состоянию на 2025 год является «паркетник» Chevrolet Equinox.

Автомобиль General Motors заработал в свежем рейтинге надежности 88 баллов из 100. Тогда как его очень популярные конкуренты довольствовались посредственными оценками.

Honda CR-V и Kia Sportage в этом ТОП-е удостоились отметкам в 84 балла соответственно, Mazda CX-5 заработала 82 балла, а Toyota RAV4 и вовсе набрала всего 80 очков.

Рейтинг надежности автомобилей строился на отзывах реальных владельцев, которых опрашивали на тему широкого спектра технических проблем (от сколов краски до неисправностей коробки передач, выхода из строя электрики, отказов двигателей и многого другого).

Живучесть Chevrolet Equinox подтверждает и другое исследование этого же издания. Ожидаемый срок службы этой модели составляет от 400 до 482 тысяч км, в то время как в случае с бестселлером Toyota RAV4 эти цифры немного ниже (320 тысяч – 400 тысяч км).

Напомним, сегодня Chevrolet Equinox представлен в том числе на российском рынке. За машины, завезенные к нам по альтернативным схемам, «серые» автосалоны просят от 3 миллионов 869 тысяч рублей.