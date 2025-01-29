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В Россию предлагают привезти самый популярный автомобиль среди японцев

Текст: Алексей Шмидт
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Импортеры, занимающиеся ввозом машин в Россию через альтернативные схемы, продолжают свой бизнес. Более того, список моделей, которые можно рассмотреть к покупке, с каждым месяцем только расширяется. 

Так, к примеру, в январе для потенциальных покупателей в РФ стали предлагаться автомобили, которые являются самыми популярными на рынке Японии.

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Honda N-Box

Речь идет о кей-каре Honda N-Box. Эта модель представляет собой миниатюрный минивэн, который впервые появился в портфолио «Хонды» 14 лет назад и сейчас пребывает в третьем по счету поколении.

Его длина составляет всего 3,4-метра, ширина равна 1,5-метрам, а высота 1,8-метрам (при колесной базе в 2,5-метра). 

Автомобиль очень популярен среди жителей Японии. Согласно исследованию «Focus2Move», по итогам 2024 года Honda N-Box приобрели в «Стране восходящего солнца» в количестве более 206 тысяч штук. Это значительно больше, чем в случае с занявшей второе место Toyota Corolla (166 тысяч 956 единиц) и замкнувшей тройку Toyota Yaris (166 тысяч 162 продажи). 

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Интерьер Honda N-Box

В Россию микровэн Honda, пользующийся впечатляющим спросом на родине, готовы завезти в двух доступных для него версиях – с атмосферным мотором на 660-кубов, развивающим 58 лошадиных сил, а также с его турбированной версией на 64 «силы».

Во всех случаях пару двигателю составит бесступенчатый вариатор, а привод можно будет выбрать передний или даже полный. 

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Honda N-Box в обычной и версии Custom

Арсенал машины включает в себя фирменный набор систем Honda Sensing, в который входят: адаптивный «круиз», системы автоматического торможения, контроля полосы движения, распознания дорожных знаков и ограничения резкого ускорения (в случае, если водитель перепутал педали).

Новые Honda N-Box без пробега (2024 года выпуска) обещают привезти в Россию по цене от 1,1 миллиона рублей. 

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Фото:Honda

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