Самый дешевый электрический Volkswagen не выйдет в срок

Прошлым летом в интернете начали ходить слухи о том, что выпуск нового бюджетного электромобиля Volkswagen ID.2 будет отложен.

Тогда немецкому автопроизводителю пришлось оправдываться и убеждать журналистов и инвесторов, что все идет по плану и машина дебютирует, а затем поступит в продажу в 2025 году.

Но, похоже, руководство VW лукавило. По крайней мере на это намекает один авторитетный голландский журнал, утверждающий, что никакого ID.2 в этом году ждать не стоит.

Спекулятивный рендер нового Volkswagen ID.2 (AutoWeek)

По данным портала «AutoWeek», Volkswagen ID.2, который обещали запустить в 2025-м, появится в продаже позже.

Предсерийные экземпляры VW ID.2 действительно начнут сходить с конвейера уже в этом году, правда об их выходе на рынок пока не может идти даже речи.

Сроки появления машины оказались слишком оптимистичными, поскольку завод в Барселоне, на котором собираются разместить производство этого бюджетного электромобиля, еще не готов к началу его сборки.

Строящийся завод Volkswagen для электромобилей в Испании

Ожидается, что все работы будут завершены только в 2026-м. Именно на этот год намечен старт выпуска немецкой новинки.

Напомним, Volkswagen ID.2 должен оказаться самым доступным электромобилем в линейке моделей немецкого автопроизводителя. Предполагаемая цена машины составит около 25 тысяч евро или 2,5 миллиона рублей.