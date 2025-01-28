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Самый дешевый электрический Volkswagen не выйдет в срок

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Прошлым летом в интернете начали ходить слухи о том, что выпуск нового бюджетного электромобиля Volkswagen ID.2 будет отложен.

Тогда немецкому автопроизводителю пришлось оправдываться и убеждать журналистов и инвесторов, что все идет по плану и машина дебютирует, а затем поступит в продажу в 2025 году. 

Но, похоже, руководство VW лукавило. По крайней мере на это намекает один авторитетный голландский журнал, утверждающий, что никакого ID.2 в этом году ждать не стоит.

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Спекулятивный рендер нового Volkswagen ID.2 (AutoWeek)

По данным портала «AutoWeek», Volkswagen ID.2, который обещали запустить в 2025-м, появится в продаже позже. 

Предсерийные экземпляры VW ID.2 действительно начнут сходить с конвейера уже в этом году, правда об их выходе на рынок пока не может идти даже речи. 

Сроки появления машины оказались слишком оптимистичными, поскольку завод в Барселоне, на котором собираются разместить производство этого бюджетного электромобиля, еще не готов к началу его сборки.

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Строящийся завод Volkswagen для электромобилей в Испании

Ожидается, что все работы будут завершены только в 2026-м. Именно на этот год намечен старт выпуска немецкой новинки.

Напомним, Volkswagen ID.2 должен оказаться самым доступным электромобилем в линейке моделей немецкого автопроизводителя. Предполагаемая цена машины составит около 25 тысяч евро или 2,5 миллиона рублей. 

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ИСТОЧНИК:AutoWeek

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