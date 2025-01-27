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Самый выносливый автомобиль от самого надежного бренда в мире привезли в Россию

Текст: Алексей Шмидт
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Subaru Crosstrek (фото: Subaru)

Альтернативный импорт остается единственным способом для российского автобизнеса предлагать в стране некитайские иномарки. Накануне его главные участники – дилеры, занимающиеся ввозом машин по «серым» схемам, отчитались об очередной новинке для российского авторынка.

Этой машиной оказался приподнятый универсал от компании, названной по итогам прошлого года авторитетным изданием «Consumer Reports» самым надежным автомобильным брендом в мире – Subaru.

Новинка параллельного импорта носит имя Crosstrek и является самой надежной моделью этой японской марки, набравшей в исследовании другого известного портала «J.D.Power» 83 балла из 100 возможных.

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Subaru Crosstrek (фото: Subaru)

Subaru Crosstrek может быть известен российским покупателям под другим именем – XV. Этот кросс-универсал предлагался на нашем рынке вплоть до 2022 года. Годом ранее машина прошла через процедуру рестайлинга, а затем сменила свое имя на нынешнее на всех рынках сбыта. 

Автомобиль построен на модульной платформе SGP. Его длина составляет 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, а колесная база равна 2,7-метрам. 

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Subaru Crosstrek (фото: Subaru)

Мотор во всех машинах, приехавших недавно в Россию по параллельному импорту, одинаковый – 2-литровая бензиновая «четверка», выдающая 150 лошадиных сил.

Работает двигатель в сочетании с фирменным «субаровским» вариатором Lineartronic и системой полного привода.

Цены на новые Subaru Crosstrek без пробега в РФ сегодня начинаются от 5 миллионов 200 тысяч рублей. 

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