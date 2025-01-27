Самый популярный кроссовер Toyota: всё, что известно о его 6 поколении

Бестселлер Toyota RAV4 продолжает доминировать в чартах продаж по всему миру, удерживая звание не только самой популярной модели японского автопроизводителя, но и самого продаваемого автомобиля на некоторых рынках (к примеру, в США).

Нынешнее, пятое поколение кроссовера максимально приблизилось к концу своего жизненного цикла, поэтому вскоре эту модель ждет полное переосмысление.

Недавно в Сети появились первые шпионские снимки прототипа нового RAV4, которые пообещали для этой модели существенный редизайн. Художники портала «CarsCoops» использовали их в качестве отправной точки для своих рендеров, а журналисты этого издания раскрыли о машине все известные подробности.

Дизайн

Спекулятивный рендер Toyota RAV4 6 поколения (Джош Бирнс/CarsCoops)

Цифровые художники ждут, что передняя часть Toyota RAV4 6 поколения будет оформлена с использованием нового языка дизайна компании, который ранее был применен в проектах свежих Camry и Prius. Машине достанутся круговые ДХО с внутренними секциями и решетка радиатора, выполненная в виде пчелиных сот.

Сбоку кроссовер может сохранить свой узнаваемый силуэт, а сзади обзавестись светодиодной панелью фонарей во всю ширину багажника.

Под капотом

Шпионские фото нового поколения Toyota RAV4 (соцсети)

Ожидается, что «шестой» RAV4 сохранит основы предшественника и вновь будет построен на платформе TNGA-K. О переменах под его капотом пока ничего толком неизвестно, но ходят слухи о недавно разработанном 1,5-литровом турбомоторе. Впрочем, его появление в нынешнем RAV4 кажется событием крайне маловероятным.

А вот чего точно стоит ждать в новой модели, так это знакомого 2,5-литрового ДВС и подключаемой гибридной системы, которые получат небольшое повышение мощности и улучшенную эффективность.

Большая часть вопроса состоит в том, появится ли у RAV4 полностью электрический вариант. Если в Toyota пойдут по такому пути, то автомобиль заменит неудачный батарейный «паркетник» bZ4X.

Сроки премьеры

Ожидается, что презентация нового Toyota RAV4 состоится в конце этого года, после чего стартуют его официальные продажи. Конкурировать кроссоверу, как и прежде, придется с целым списком моделей от Mazda CX-5 до Honda CR-V, Kia Sportage и другими автомобилями своего сегмента.