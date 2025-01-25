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В Россию нежданно-негаданно вернулся легендарный внедорожник Nissan

Текст: Алексей Шмидт
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Знаменитый рамный внедорожник Nissan Patrol покинул российский рынок еще в 2017 году, не выдержав конкуренции с Toyota Land Cruiser. Но спустя восемь лет эта машина снова в строю, причем в совершенно ином виде и оснащении.

Как выяснил «Daily-Motor», несколько параллельных импортеров наладили ввоз в Россию внедорожников Nissan Patrol. Это машины нового поколения (Y63), представленные на мировом рынке осенью 2024 года. 

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Nissan Patrol Y63 (комплектация Platinum)

Их поставки осуществляются в РФ без ведома компании «Ниссан» через Эмираты, поэтому официальной гарантии на машины от автопроизводителя не предусмотрено. 

В свежей генерации (Y63) Patrol пережил существенные изменения по сравнению со своим предыдущим поколением. Машина преобразилась внешне, увеличившись в размерах, а также обзавелась новым дизайном. 

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Nissan Patrol Y63 (комплектация Platinum)

«Патрол» сохранил интегрированное рамное шасси, а значит все свои внедорожные качества и даже улучшил их в некоторых показателях. К примеру, дорожный просвет внедорожника прибавил 13 мм, достигнув 244 мм, а подвеска стала пневматической с адаптивными амортизаторами.

В Россию новый Patrol привезли с единственным доступным для него на сегодняшний день 3,5-литровым бензиновым твин-турбомотором, который пришел на место устаревшего 5,6-литрового «атмосферника» V6.

Отдача нового двигателя составила 425 лошадиных сил и 700 Нм, а в пару к нему пристроили современную девятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода с «понижайкой».

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Nissan Patrol Y63 (комплектация Platinum)

Порядок цен на ввезенные в РФ машины выглядит следующим образом. Дилер из Приморского края готов продать один из таких «Патролов» (серого цвета в комплектации LE Platinum) за 17 миллионов рублей, тогда как два других оценивают автомобили гораздо дороже. 

В Красногорске внедорожник белого цвета в версии Platinum City стоит 18 миллионов 900 тысяч рублей, а в Чечне за черный Patrol в исполнении Platinum хотят выручить ни много ни мало 21 миллион 500 тысяч рублей.

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Фото:Nissan

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