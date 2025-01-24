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Следующее поколение популярного рамного пикапа Toyota: новые изображения 

Текст: Алексей Шмидт
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Начало 2025 года ознаменовалось появлением в Сети первых фотографий прототипов нового кроссовера Hilux. Популярный пикап Toyota, готовящийся сменить поколение, попался папарацци в Таиланде. 

Взяв эти снимки за основу независимый художник Эндрю Герреро из филлипинского отделения журнала «Top Gear» опубликовал изображения реформенного «Хайлакса». 

Дизайнер уверен, что новое поколение Hilux с точки зрения внешности вряд ли будет иметь кардинальные различия с текущей версией, а изменения в экстерьере машины окажутся скорее эволюционными, но никак не революционными.

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Спекулятивный рендер нового поколения Toyota Hilux (Andrew Guerrero/Top Gear)

Спереди пикапу предстоит обзавестись новым дизайном, а сзади получить слегка переделанную корму, но кабина автомобиля останется прежней.

Самые важные перемены в экстерьере следующего Hilux включат появление у пикапа более узких фар, соединенных специальной панелью, посреди которой расположится шильдик «Toyota». 

Кроме того, машину должны наделить другой решеткой радиатора и перелицованным бампером. 

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Спекулятивный рендер нового поколения Toyota Hilux (Andrew Guerrero/Top Gear)

Сзади, если верить дизайнеру-любителю, новый Hilux будет использовать слегка модернизированные фонари и немного другой откидной борт грузового отсека.

Хотя никаких подробностей о двигателе машины пока нет, она с большой долей вероятности перенесет свои нынешние силовые установки с актуальной модели. В их число сейчас входят как бензиновые, так и дизельные моторы.

Не исключено, что впоследствии Toyota представит полностью электрическую версию Hilux, но произойдет это точно не в этом году. 

Премьера новой генерации пикапа «Тойоты» состоится до конца 2025 года. 

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