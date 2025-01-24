Новый минивэн Toyota Estima получит оснащение по последнему слову техники

Новая глава в истории Toyota может называться «Возрождение». Недавно японский автопроизводитель анонсировал несколько важных премьер автомобилей, которые получат «старые» названия. В их числе оказались спортивные Celica и MR2. Но только ими компания не ограничится.
Ходят слухи, что «Тойота» взялась за воскрешение своего вместительного минивэна Estima. Машина может появиться на свет уже в 2027 году. Накануне японские СМИ раскрыли о проекте первые подробности.
Портал «BestCarWeb» сообщает, что Toyota уже начала работы над новой Estima (она же Previa). Первоначально считалось, что это будет чистый электромобиль и, возможно, даже водородомобиль, однако в итоге все оказалось не совсем так.
Инсайдеры пишут, что в Toyota решили сделать машину подключаемым гибридом (PHEV), а также дополнить эту модификацию версией исключительно с электромоторами (BEV). Автомобиль должен получить оснащение по последнему слову техники.
В проекте обещают реализовать все самые современные задумки инженеров Toyota и использовать новейшую «многоканальную платформу».
Независимые дизайнеры прогнозируют, что новая Estima получит кузов в форме «яйца», который будет отсылать к оригинальной модели.
В остальном минивэну предстоит примерить современный дизайн Toyota, который постепенно начнут использовать все актуальные автомобили компании.
Сама Toyota работы над возрождением модели Estima не подтверждает, но и не опровергает.