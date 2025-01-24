Новый минивэн Toyota Estima получит оснащение по последнему слову техники

Новая глава в истории Toyota может называться «Возрождение». Недавно японский автопроизводитель анонсировал несколько важных премьер автомобилей, которые получат «старые» названия. В их числе оказались спортивные Celica и MR2. Но только ими компания не ограничится.

Ходят слухи, что «Тойота» взялась за воскрешение своего вместительного минивэна Estima. Машина может появиться на свет уже в 2027 году. Накануне японские СМИ раскрыли о проекте первые подробности.

Спекулятивный рендер новой Toyota Estima (BestCarWeb)

Портал «BestCarWeb» сообщает, что Toyota уже начала работы над новой Estima (она же Previa). Первоначально считалось, что это будет чистый электромобиль и, возможно, даже водородомобиль, однако в итоге все оказалось не совсем так.

Инсайдеры пишут, что в Toyota решили сделать машину подключаемым гибридом (PHEV), а также дополнить эту модификацию версией исключительно с электромоторами (BEV). Автомобиль должен получить оснащение по последнему слову техники.

В проекте обещают реализовать все самые современные задумки инженеров Toyota и использовать новейшую «многоканальную платформу».

Спекулятивный рендер новой Toyota Estima (BestCarWeb)

Независимые дизайнеры прогнозируют, что новая Estima получит кузов в форме «яйца», который будет отсылать к оригинальной модели.

В остальном минивэну предстоит примерить современный дизайн Toyota, который постепенно начнут использовать все актуальные автомобили компании.

Сама Toyota работы над возрождением модели Estima не подтверждает, но и не опровергает.