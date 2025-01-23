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Новый кросс-купе Renault на замену Arkana: как он может выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
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Копия le bigster coupe sera commercialise en amerique du sud sous la marque renault 1

Прошлой осенью Renault представила новый кроссовер Bigster, который в начале января поступил в продажу в Европе. 

Сразу после его дебюта в интернете начали ходить слухи о планах французов заменить им покидающее конвейер кросс-купе Arkana. Но в нынешнем варианте кузова такой номер не пройдет и Renault предстоит переделать корму своего нового вседорожника, добавив ей покатых линий.

Французский журнал «Automobile Magazine» вместе со своим штатным дизайнером Дидье Риком подготовил собственное видение нового кросс-купе Renault, которое придет на смену некогда популярной в России Arkana. 

ce suv coupe entrera en lice au bresil notamment face au fiat fastback
Неофициальный рендер кросс-купе Renault на базе Dacia Bigster (Didier Ric)

Источник информации отмечает, что изначально в качестве нового купеобразного «вседорожника» рассматривался Duster, но машина оказалась слишком мала (4,3-метра в длину), чтобы ее можно было трансформировать в такой вид кузова. При этом новоиспеченный Bigster отлично вписывается в эту канву, ведь его длина составляет почти 4,6-метра. 

На опубликованных в интернете неофициальных рендерах кросс-купе отличается скошенной линией крыши и заваленными задними стойками, а также другой крышкой багажника. 

le bigster coupe aura une longueur de 460 m un gabarit voisin de celui du renault arkana
Неофициальный рендер кросс-купе Renault на базе Dacia Bigster (Didier Ric)

По слухам, продавать машину будут исключительно под брендом Renault, но в Европе она не появится. Главным рынком сбыта автомобиля видят Южную Америку.

Там с большой долей вероятности кроссоверу достанутся 125-сильные бензиновые моторы Flexfuel, которые способны работать как на бензине, так и на этаноле E100. 

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Фото:Automobile Magazine

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