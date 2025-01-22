Самый популярный автомобиль на планете вернулся в Россию под другим названием

В модельном портфолио Toyota есть автомобиль, который стоит на фоне остальных особняком. Все дело в том, что он является самой популярной машиной в мире.

Согласно «Focus2Move», за прошлый год его продажи превысили 1 миллион экземпляров. А теперь этот седан вернулся в Россию, но под другим именем.

Речь идет о Toyota Corolla – главном мировом бестселлере 2024 года. Но на днях до РФ доехал не совсем он, а его 100-процентная копия, продающаяся под именем Levin.

Levin – это та же самая «Королла», но выпускаемая сейчас в Китае. Автомобиль оборудуется 1,2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 116 лошадиных сил.

В качестве коробки передач 4-дверка использует бесступенчатый вариатор CVT, а ее привод может быть исключительно на переднюю ось.

В России «Левины» завозят напрямую из «Поднебесной», где осуществляется их сборка.

Арсенал таких машин может похвастать наличием мультимедийной системы с крупным «парящим» экраном и возможностью подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, кондиционера, системы старт-стоп, адаптивного круиз-контроля, датчиков давления в покрышках и многого другого.

Выставленные на продажу новые Toyota Levin оценены дилером, который предлагает их к покупке, в сумму от 3 миллионов 150 тысяч рублей.

Для сравнения, родственные этой модели Toyota Corolla, ввезенные в Россию по схеме того же альтернативного импорта, стоят немного дешевле – от 2 миллионов 950 тысяч рублей.