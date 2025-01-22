ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставили Mazda6 в стиле популярного мультфильма «Тачки». Фото

На продажу выставили Mazda6 в стиле популярного мультфильма «Тачки». Фото

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия lightning mcqueen 1 1

На что не пойдешь, когда являешься поклонником некоторых мультфильмов. На продажу на популярном маркетплейсе в США выставили седан Mazda6, владелец которого явно фанатеет от анимационной ленты Pixar, известной в России как «Тачки». 

История о гоночной машине Молнии Маккуине стала хитом, породив несколько сиквелов, сериал спин-офф и несколько видеоигр. А затем, похоже, стала идеей для ливреи машины для владельца «Мазды» 2012 года выпуска. 

lightning mcqueen 3
Mazda6 в ливрее из мультфильма Тачки

Превратить абсолютно неспортивную «шестерку», оснащенную дизельным мотором, в главного героя мультфильма «Тачки» было решено, задействовав специальную пленку, которая повторяет ливрею Молнии Маккуина. 

В описании к объявлению говорится, что автомобиль проехал 223 тысячи километров, но по-прежнему находится в исправном состоянии и «едет мягко». 

Копия 467770038 1246639719880586 8883929310650189117 n 1
Mazda6 в ливрее из мультфильма Тачки

По словам продавца, необычный вид машины привлекает к нему особое внимание, куда бы он не поехал. 

Расстаться со своим автомобилем владелец готов за 4 тысячи 310 долларов или чуть больше 430 тысяч рублей по нынешнему курсу валют. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Как новый футуристичный минивэн Kia будет выглядеть в...

Toyota Land Cruiser 40 против булки хлеба: чья...

Гибрид Honda Civic стал автомобилем года в США

Новый кроссовер Kia за 1,2 млн рублей впервые...

Почему использование WD-40 для чистки мутных фар плохое...

Житель Китая купил фальшивый Porsche Cayenne за 270...

Автомобильный плагиат: как автопроизводители не могли поделить названия...

Знаменитый кроссовер Honda показался в рестайлинге и с...

Сколько проедет без поломок Hyundai Tucson: названы цифры...

Пикапом, который максимально устраивает своих владельцев, оказался автомобиль...

Один из лучших автомобилей «Форсажа» превратится в Lego

Следующий Kia Sportage может оказаться совершенно другим: как...

Старый, ржавый «Гелендваген» превратили в ретро-современный внедорожник

Маленький двигатель нового Hyundai Palisade «утонул» в моторном...

Новая генерация седана Hyundai Elantra: первое изображение кормы

Хэтчбеку Sandero дадут версию, которой у него никогда...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+