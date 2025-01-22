На продажу выставили Mazda6 в стиле популярного мультфильма «Тачки». Фото

На что не пойдешь, когда являешься поклонником некоторых мультфильмов. На продажу на популярном маркетплейсе в США выставили седан Mazda6, владелец которого явно фанатеет от анимационной ленты Pixar, известной в России как «Тачки».

История о гоночной машине Молнии Маккуине стала хитом, породив несколько сиквелов, сериал спин-офф и несколько видеоигр. А затем, похоже, стала идеей для ливреи машины для владельца «Мазды» 2012 года выпуска.

Mazda6 в ливрее из мультфильма Тачки

Превратить абсолютно неспортивную «шестерку», оснащенную дизельным мотором, в главного героя мультфильма «Тачки» было решено, задействовав специальную пленку, которая повторяет ливрею Молнии Маккуина.

В описании к объявлению говорится, что автомобиль проехал 223 тысячи километров, но по-прежнему находится в исправном состоянии и «едет мягко».

Mazda6 в ливрее из мультфильма Тачки

По словам продавца, необычный вид машины привлекает к нему особое внимание, куда бы он не поехал.

Расстаться со своим автомобилем владелец готов за 4 тысячи 310 долларов или чуть больше 430 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.