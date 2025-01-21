Один из лучших автомобилей «Форсажа» превратится в Lego

Какой автомобиль второй части «Форсажа» можно считать лучшим? Фанаты этой киноленты сразу назовут Nissan Skyline GT-R R34, на котором ездил главный герой Брайан О’ Коннор. Но если спросить женскую аудиторию, то здесь с большой долей вероятности в голосовании победит ярко-розовая Honda S2000.

Именно на этот автомобиль обратили внимание в компании Lego и планируют превратить его в игрушку, которую можно будет собрать из нескольких сотен деталей.

Как сообщает сайт «Brick Fanatics», японский кабриолет присоединится к линейке Speed Champions и получит название «77241 2 Fast 2 Furious Honda S2000».

Кадр из фильма «Двойной форсаж»

Никаких дополнительных подробностей о том, как будет выглядеть набор, не раскрывается. Ровно как и нет никакой информации о его цене.

Для сравнения, сейчас автомобили, входящие в линейку Speed Champions, предлагаются в Британии по цене от 21 фунта стерлинга или 2 тысяч 600 рублей по текущему курсу.

С большой долей вероятности Honda S2000 из второй части «Форсажа» будет стоить ровно столько же, либо немного дороже.

Кадр из фильма «Двойной форсаж»

Из какого количества кубиков придется собирать машину также неизвестно. Однако уже существующий в Lego набор с Nissan Skyline GT-R R34 из «Двойного форсажа» состоит из 319 деталей.