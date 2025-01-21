Один из лучших автомобилей «Форсажа» превратится в Lego

Какой автомобиль второй части «Форсажа» можно считать лучшим? Фанаты этой киноленты сразу назовут Nissan Skyline GT-R R34, на котором ездил главный герой Брайан О’ Коннор. Но если спросить женскую аудиторию, то здесь с большой долей вероятности в голосовании победит ярко-розовая Honda S2000.
Именно на этот автомобиль обратили внимание в компании Lego и планируют превратить его в игрушку, которую можно будет собрать из нескольких сотен деталей.
Как сообщает сайт «Brick Fanatics», японский кабриолет присоединится к линейке Speed Champions и получит название «77241 2 Fast 2 Furious Honda S2000».
Никаких дополнительных подробностей о том, как будет выглядеть набор, не раскрывается. Ровно как и нет никакой информации о его цене.
Для сравнения, сейчас автомобили, входящие в линейку Speed Champions, предлагаются в Британии по цене от 21 фунта стерлинга или 2 тысяч 600 рублей по текущему курсу.
С большой долей вероятности Honda S2000 из второй части «Форсажа» будет стоить ровно столько же, либо немного дороже.
Из какого количества кубиков придется собирать машину также неизвестно. Однако уже существующий в Lego набор с Nissan Skyline GT-R R34 из «Двойного форсажа» состоит из 319 деталей.