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Один из лучших автомобилей «Форсажа» превратится в Lego

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Какой автомобиль второй части «Форсажа» можно считать лучшим? Фанаты этой киноленты сразу назовут Nissan Skyline GT-R R34, на котором ездил главный герой Брайан О’ Коннор. Но если спросить женскую аудиторию, то здесь с большой долей вероятности в голосовании победит ярко-розовая Honda S2000.

Именно на этот автомобиль обратили внимание в компании Lego и планируют превратить его в игрушку, которую можно будет собрать из нескольких сотен деталей.

Как сообщает сайт «Brick Fanatics», японский кабриолет присоединится к линейке Speed Champions и получит название «77241 2 Fast 2 Furious Honda S2000».

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Кадр из фильма «Двойной форсаж»

Никаких дополнительных подробностей о том, как будет выглядеть набор, не раскрывается. Ровно как и нет никакой информации о его цене.

Для сравнения, сейчас автомобили, входящие в линейку Speed Champions, предлагаются в Британии по цене от 21 фунта стерлинга или 2 тысяч 600 рублей по текущему курсу.

С большой долей вероятности Honda S2000 из второй части «Форсажа» будет стоить ровно столько же, либо немного дороже.

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Кадр из фильма «Двойной форсаж»

Из какого количества кубиков придется собирать машину также неизвестно. Однако уже существующий в Lego набор с Nissan Skyline GT-R R34 из «Двойного форсажа» состоит из 319 деталей. 

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ИСТОЧНИК:brickfanatics

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