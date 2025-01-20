Самый продаваемый SUV в мире готов обрести новый имидж. Изображения и подробности

Кроссовер Toyota RAV4 является одним из лучших автомобилей в своем сегменте, что подтверждают результаты его продаж. В прошлом году его приобрели более 925 тысяч, что вновь сделало эту модель самым популярным SUV в мире. Сейчас в строю находится пятое поколение этого бестселлера, но ждать шестого осталось недолго.

Накануне известный онлайн-журнал из Японии «BestCarWeb» выложил в Сеть собственное видение дизайна нового RAV4. Причем эти изображения сопроводили сенсационной информацией, намекающей на то, что на этот раз «РАВ4» может стать электромобилем.

Фото тестового прототипа нового Toyota RAV4 (соцсети)

Инсайдеры пишут, что в новом поколении популярный кроссовер Toyota окажется конкурентом не только Nissan X-Trail, Kia Sportage, Mazda CX-5 и других автомобилей из этого сегмента, но и электрических Tesla Model Y и BYD Sealion 6.

Список силовых установок автомобиля должен включить в себя гибридные и подключаемые гибридные двигатели.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4 (BestCarWeb)

Бензиновых моторов у нового «РАВ4», по слухам, не будет. Вместо них предложат полностью электрический вариант, призванный прийти на смену не самому популярному «батарейному» SUV Toyota bZ4X.

Чтобы оказаться конкурентноспособным, электрическому RAV4 потребуется батарея емкостью не менее 70 кВт/ч, если не 80 кВт/ч. Только эти цифры обеспечат ему запас хода более 500 км, и возможность навязать борьбу конкурентам.

Платформа Toyota RAV4 – TNGA

Ожидается, что машина прибавит в длину 85 мм, а расстояние между ее осями увеличится на 60 мм, что приведет к увеличению пространства в салоне.

В дизайне новый RAV4 может унаследовать связь (платформа TNGA) с новым поколением седана Camry, позаимствовав у 4-дверки похожее оформление светотехники, а также получив решетку радиатора в виде сот, слитую в один цвет с бампером.

Презентация нового RAV4 должна состояться в течение этого года.