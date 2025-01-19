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В Россию пообещали завезти новейший кроссовер Nissan Murano

Текст: Алексей Шмидт
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Поставки автомобилей в Россию по так называемому «альтернативному» импорту продолжаются. И многие автосалоны, занимающиеся продажей таких машин, то и дело анонсируют скорое появление на их площадках абсолютно свежих моделей. 

По информации «Daily-Motor», накануне один из «серых» дилеров выразил желание привезти на российский рынок новое поколение популярного японского кроссовера Nissan Murano, которое было представлено совсем недавно – в середине осени 2024 года.

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Такие машины сейчас предлагаются в США по цене от 40 тысяч 470 долларов (4,2 миллиона рублей), но у нас, разумеется, будут стоить гораздо дороже. 

Nissan Murano предыдущего поколения предлагаются на популярных отечественных сайтах-агрегаторах объявлений сегодня минимум за 7,5 миллиона рублей. Поэтому можно предположить, что совершенно новая генерация этой модели превзойдет эту цифру как минимум на несколько миллионов рублей, а то и больше.  

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Nissan Murano нового поколения

Напомним, в свежей итерации «Мурано» обзавелся совершенно иным дизайном, который заметно отличается от его предшественника. Кроме того, ему кардинально перекроили салон и расширили оснащение.

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Салон Nissan Murano нового поколения

Кроссовер лишился моторов V6, вместо которых ему достался 2-литровый турбированный бензиновый двигатель, выдающий 241 лошадиную силу и 353 Нм крутящего момента. В паре с ним работает девятиступенчатая АКПП, а также передний или полный тип привода. 

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Фото:Nissan

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